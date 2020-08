Sony annonce un avertissement concernant les précommandes PS5

PS5 Crédits: sony

Les pré-pré-commandes PS5 ont été mises en ligne hier, du moins c’est ce que je suppose est le nombre correct de «pré-pré» pour le moment où vous vous inscrivez pour être le premier à recevoir des notifications lorsque les précommandes seront annoncées. Nous ne savons toujours pas quand cette chose sortira ou combien cela coûtera, mais soyez assurés, ce sera une marchandise chaude quand elle arrivera à un prix exorbitant. C’est en quelque sorte la raison du processus de pré-pré-pré-commande.

Vous devriez probablement remplir le formulaire si vous voulez une console, car le système est livré avec un avertissement: l’offre sera limitée, et tous ceux qui veulent une console n’en auront pas. Je vais risquer de penser que plus de gens vont s’inscrire sur cette page alors qu’il y aura des consoles disponibles. Depuis le site:

«Il y aura une quantité limitée de consoles PS5 disponibles en précommande, nous allons donc inviter certains de nos consommateurs existants à être l’un des premiers à en pré-commander une sur PlayStation.

Les réservations de précommande seront prises sur la base du premier arrivé, premier servi, donc une fois que vous recevez une invitation par e-mail, nous vous encourageons à suivre les instructions et à agir rapidement.

Si vous souhaitez recevoir une invitation, inscrivez-vous ci-dessous.

Si cette option est sélectionnée, nous vous contacterons par e-mail avec des instructions et des détails. »

Cela ne devrait pas être choquant: je me suis toujours attendu à ce que la PS5 se vende, tout comme je m’attends à ce que la Xbox Series X et probablement Project Lockhart se vendent. C’est en quelque sorte la façon dont les lancements de consoles se déroulent: la demande dépasse presque toujours l’offre, et vous aurez du mal à en trouver sur les étagères des magasins en supposant que les magasins sont un endroit sûr où aller en novembre et que la société reste intacte. Même la Wii U est épuisée. La vraie mesure de la popularité d’une console ne devrait pas seulement être le montant total vendu au cours de la première année, mais aussi combien de temps elle reste épuisée: la PS4 et le Switch étaient impossibles à trouver pendant des mois, mais la Xbox One s’est stabilisée assez peu de temps après lancement.

Donc, si vous voulez l’une de ces consoles au lancement, assurez-vous de sauter à travers les obstacles que Microsoft et Sony vous proposent. Mais vraiment, à ce stade, ne le faites que si vous êtes du genre à aimer les nouvelles choses brillantes ou à être journaliste de jeux. D’un point de vue purement ludique, il ne semble pas y avoir grand besoin.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂