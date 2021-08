Nouveau film pour The Rocketeer sur Disney +

Le Fusée arrivera en volant à pleine vitesse sur la plateforme de streaming Disney+. Des rumeurs ont longtemps circulé sur Internet à propos d’une nouvelle version du héros pulp, mais nous pouvons maintenant confirmer qu’il existe un projet sérieux qui cherchera à remettre le personnage sur le devant de la scène. L’acteur David oyelowo et sa femme Jessica seront en charge de la production de ce film.







L’interprète est connu pour son rôle de Martin Luther King jr. au Selma et des participations dans The Cloverfield Paradox, Peter Rabbit 2: The Runaway and Rise of the Planet of the Apes. Il a également prêté sa voix pour la série animée Star Wars : Rebelles. Sera-t-il chargé de jouer dans le film qu’il produira lui-même ? C’est l’une des possibilités qui sont traitées, voyez-la comme Le Fusée.

Le Rocketeer est de retour !

Le super-héros a été créé par Dan Stevens en 1982. Son alter ego est Falaise, un pilote cascadeur des années 1930 qui trouve un jetpack sophistiqué qui l’emmène dans les airs et utilise l’appareil pour lutter contre le crime. En 1991, le Maison de la souris sorti un film basé sur le héros, mettant en vedette Billy Campbell, qui n’a pas eu le succès escompté. Cependant, au fil des années, il s’est positionné comme « objet de culte ».

Le prochain film de la mythologie du personnage s’intitulera Le retour de Rocketeer et il sera écrit par Ed ricourt. Les crédits de scénariste incluent Jessica Jones, maintenant tu me vois et Wayward Pines. Ils n’ont pas encore désigné de directeur pour le projet. Tout indique que la nouvelle histoire prendra certaines licences du matériel original.

Le Rocketeer est un classique de la pulpe. Photo : IMDb.



En 2019, Disney Junior Il a créé sa propre version du héros dans une série animée centrée sur la vie de Kit, la fille de Cliff. Dans ce cas, Campbell a repris son rôle de 1991 pendant le spectacle. D’autres apparitions de Fusée Ils incluent les romans graphiques d’IDW avec l’équipe créative de Mark Waid et Marc Guggenheim à la barre et des illustrations de Chris Samnee et Dave Bullock.

Toujours pas abonné Disney+ profiter de toutes les alternatives de la plateforme ? S’abonner dans ce lien. Ne réfléchissez plus !