Les 34 films et séries coréens de Netflix à venir en 2023 : « Glory 2 », « Ballerina » et plus

De nouveaux films et séries coréens arrivent sur Netflix ! ce 2023! Le célèbre service de diffusion en continu a fait une grande annonce le 16 janvier, où il a révélé que 34 Titres sud-coréens sera disponible sur votre plateforme cette année.

Ainsi, les fans de productions telles que « La gloire », « DP » ou « Sweet Home » vous pourrez profiter de la deuxième partie de ces histoires, ainsi que des documentaires et des émissions de téléréalité.

Voulez-vous en savoir plus? Ensuite, nous révélons le liste des films et séries coréens que Netflix Il sera présenté en 2023.

QUELLES SONT LES SÉRIES CORÉENNES NETFLIX QUI SERONT PREMIÈRES EN 2023 ?

1. « Bataille d’amour »

« Aimer te détester » (« Yeonaedaejeon » dans sa langue d’origine) sortira le 10 février 2023. Accès depuis ce lien.

Synopsis: Une comédie romantique amour-haine mettant en vedette Kim Ok‑vin (« Arthdal ​​​​Chronicles ») et Yoo Teo (« Money Game »). Pour un avocat qui déteste perdre face aux hommes et un acteur qui se méfie des femmes, l’amour est la guerre. Mais de la haine à l’amour il y a un pas.

2. « La gloire » – Partie 2

« La gloire » (« Déo Geulloli » dans sa langue d’origine) présentera sa deuxième partie le 10 février 2023. Accès depuis ce lien.

Synopsis: Song Hye-kyo et Lee Do-hyun dirigent un casting de stars dans ce drame captivant créé par Kim Eun-sook et An Gil-ho. Des années après avoir survécu à l’intimidation vicieuse de plusieurs camarades de classe, une femme concocte un plan de vengeance élaboré pour les faire tomber un par un.

3. « Les chiens »

« Les limiers » Il n’a pas encore de date de sortie exacte, mais il viendra à Netflix en 2023. Accès depuis ce lien.

Synopsis: Trois jeunes hommes à court d’argent se lancent dans le secteur des prêts alors qu’ils affrontent les riches et les puissants qui s’attaquent aux faibles.

Images promotionnelles de « Bloodhounds » (Photo : Netflix)

4. « Célébrités »

« Célébrités » Il est écrit et réalisé par Kim Cheol-kyu. Les protagonistes sont Park Gyu-young, Kang Min-hyuk, Lee Dong-gun et Jun Hyo-seong.

Synopsis: Cette série montre la réalité de la vie de célébrité glamour et compétitive rencontrée par Seo A-ri, une fille qui entre dans un monde où la gloire et l’argent vont de pair.

5. « Faiseur de reines »

« Faiseur de reines » Il est réalisé par Oh Jin-seok. Les protagonistes sont Kim Hee-ae, Moon So-ri, Ryu Soo-young et Seo Yi-sook. Accès depuis ce lien.

Synopsis: Le stratège d’un puissant conglomérat commercial se mêle de politique pour qu’un avocat entêté puisse devenir maire de Séoul.

6. « Chevalier noir »

Synopsis: En 2071, les gens dépendent des respirateurs en raison de la pollution atmosphérique extrême. Le 1% de la race humaine qui a survécu a établi une stratification sociale, où les « livreurs » sont cruciaux. Accès depuis ce lien.

7. « Votre temps vous appelle »

« Un temps t’a appelé » C’est une série romantique. Jun-hee, qui s’ennuie de son petit ami décédé, remonte le temps jusqu’en 1998 pour rencontrer Si-heon, un homme identique à lui. C’est la nouvelle version de « Someday or a day », un classique taïwanais. Accès depuis ce lien.

Image promotionnelle de « Votre temps vous appelle » (Photo : Netflix)

Autres séries coréennes Netflix en première en 2023 :

« Behind Your Touch » (titre provisoire) « Crash Course in Romance » (« Cours intensif en amour »). Une mère au cœur d’or est entraînée dans le monde impitoyable de l’enseignement privé lorsque sa fille tente d’entrer dans la classe d’un célèbre professeur de mathématiques. Regardez-le à partir de ce lien. « Daily Dose of Sunshine » (« Une dose quotidienne de soleil »). Déterminée à être le rayon de lumière qui illumine la vie de ses patients, une jeune infirmière fait son chemin dans le monde de la santé mentale, entourée des histoires les plus diverses. Regardez-le à partir de ce lien. « Destiné à toi » « Dona ! » Un étudiant universitaire vit les hauts et les bas de la vie et des études tout en faisant face à une situation particulière : il doit vivre avec une magnifique ex-star de la K-pop. Regardez-le à partir de ce lien. « DP » – Saison 2 « Au revoir Terre » « La bonne mauvaise mère » « Créature de Gyeong Seong » « Roi de la terre » « Fille masquée » « À bientôt dans ma 19e vie » « Chanson des bandits » « Sweet Home » – Saison 2

QUELS SONT LES FILMS CORÉENS NETFLIX QUI SERONT SORTIS EN 2023 ?

1. « Jung_E »

« Jung_E » Il sortira le 20 janvier 2023. Accès depuis ce lien.

Synopsis: Un grand drame d’action de science-fiction du réalisateur Yeon Sang-ho. Avec Kang Soo-youn, Kim Hyun-joo et Ryu Kyung-soo. Dans un futur proche post-apocalyptique, une chercheuse mène des efforts pour mettre fin à une guerre civile en clonant le cerveau d’un soldat héroïque : sa mère.

2. « Identité déverrouillée »

Débloqué Il sera présenté en première le mardi 17 février 2023. Accès depuis ce lien.

Synopsis: La vie d’une femme est bouleversée lorsqu’un homme dangereux trouve son téléphone et l’utilise pour suivre ses pas.

L’affiche du film « Identity Unlocked » (Photo : Netflix)

3. « Boksoon doit mourir »

« Tuer Boksoon » Il n’a pas encore de date de sortie exacte, mais il viendra à Netflix en 2023. Accès depuis ce lien.

Synopsis: Au travail, elle est un assassin reconnu. À la maison, elle est mère célibataire d’une adolescente. Tuer est facile. Le plus dur est de s’occuper de votre fille.

4. « Le jeu de go »

« Le match » (aussi connu sous le nom « Seungbu ») est un film réalisé par Kim Hyung-joo. Les protagonistes sont Lee Byung-hun et Yoo Ah-in. Accès depuis ce lien.

Synopsis: Deux joueurs de go légendaires, autrefois enseignant et élève, font face à la victoire et à la défaite lorsqu’ils doivent s’affronter dans un championnat.

Image promotionnelle de « Le jeu de go » (Photo : Netflix)

5. « Croyant 2 »

« Croyant 2 » (aussi connu sous le nom « Dokjeon 2 ») est un film mettant en vedette Cho Jin-woong, Cha Seung-won, Han Hyo-joo, Oh Seung-hoon et Kim Dong-young. Accès depuis ce lien.

Synopsis: Un détective tenace poursuit sa recherche de la vérité sur la plus grande organisation de trafic de drogue d’Asie et son chef insaisissable, avec qui il a des affaires inachevées.

Image promotionnelle de « Believers 2 » (Photo : Netflix)

6. « Ballerine »

Synopsis: Décrit la belle et impitoyable vengeance de okjuun ancien garde du corps, pour aider minhee, sa meilleure amie. Le film est réalisé par Lee Chung-hyun. Les protagonistes sont Jun Jong-seo, Kim Ji-hun et Park Yurim.

Image promotionnelle de « Ballerina » (Photo : Netflix)

QUELLES SONT LES ÉMISSIONS DE VARIÉTÉ ET DE RÉALITÉ CORÉENNES NETFLIX QUI SERONT PREMIÈRES EN 2023 ?

« Physique : 100 ». Une centaine de candidats de haut niveau s’affrontent dans des défis exténuants pour revendiquer le titre de meilleur corps… et remporter un prix succulent.

Une centaine de candidats de haut niveau s’affrontent dans des défis exténuants pour revendiquer le titre de meilleur corps… et remporter un prix succulent. Sirène : Survivez à l’île. Vingt-quatre femmes réparties par profession – policière, pompier, garde du corps, soldat, athlète et cascadeuse – s’affrontent pour survivre sur une île isolée.

Vingt-quatre femmes réparties par profession – policière, pompier, garde du corps, soldat, athlète et cascadeuse – s’affrontent pour survivre sur une île isolée. « 19/20 (Dix-neuf à vingt) ». Dix jeunes partagent la dernière semaine de l’adolescence et commencent leurs vingt ans de vie ensemble, tandis qu’ils traversent les premiers temps de l’âge adulte sans restriction.

Dix jeunes partagent la dernière semaine de l’adolescence et commencent leurs vingt ans de vie ensemble, tandis qu’ils traversent les premiers temps de l’âge adulte sans restriction. « Zombievers ». Un virus zombie s’empare du plateau d’une émission de variétés comique. Qui vaincra les morts-vivants dans des défis choquants et se sauvera ?

Un virus zombie s’empare du plateau d’une émission de variétés comique. Qui vaincra les morts-vivants dans des défis choquants et se sauvera ? « Le plan du diable ». Dans ce jeu de survie époustouflant, les participants ont une semaine pour prouver leur intelligence et remporter le gros lot, si le diable ne se fait pas la queue…

QUELS SONT LES DOCUMENTAIRES CORÉENS NETFLIX QUI SERONT SORTIS EN 2023 ?