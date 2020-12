Sackboy: A Big Adventure (enfin) reçoit une mise à jour multijoueur en ligne aujourd’hui

D’accord, ce n’est pas l’inclusion de contenu généré par l’utilisateur qui Petite grosse planète est devenu le porte-étendard de l’industrie du jeu moderne, mais c’est quelque chose; un os métaphorique lancé aux joueurs qui ont découvert l’exploration des retombées de Sackboy: une grande aventure être un endroit relativement solitaire.

Les personnages loufoques et farfelus mis à part, bien sûr.

Aujourd’hui, Sumo Digital a publié un article sur le PlayStation blog indiquant que le multijoueur en ligne a été officiellement publié pour permettre l’exploration de Sackboy: une grande aventure avec jusqu’à trois amis, mais ce n’est pas tout.

Ils ont également introduit dix « niveaux de travail d’équipe » exclusifs qui ne sont jouables qu’avec des amis dans le mode de jeu multijoueur, et toutes les anciennes joies du multijoueur sont en train d’être intégrées.

Vous pouvez, une fois de plus, gifler les idiots des coéquipiers et les envoyer tentaculaires sur le sol, les attraper après avoir raté votre saut pour ne pas mourir seul (une perspective horrible, à vrai dire), et maintenant vous pouvez même rouler dans vos supposés «coéquipiers» pour les trébucher.

Le multijoueur en ligne arrive dans Sackboy: A Big Adventure avec la mise à jour d’aujourd’hui. En savoir plus sur le jeu (ou la pêche à la traîne) avec vos amis Sackfolk: https://t.co/HzfoYhDRT6 pic.twitter.com/u97wgAG6KM – PlayStation (@PlayStation) 17 décembre 2020

Si le deuil de vos amis ne semble pas très amusant, il y a aussi des interactions plus amicales: des coups de poitrine, des high-fives et même un peu de câlin après que vous ayez tous les deux dépassé cette étape difficile; ces actions peuvent être équipées via l’armoire pour un accès facile à l’aide du D-pad.

Cependant, vous voudrez peut-être épargner certaines des formes les plus flagrantes de deuil; tout le monde reçoit des récompenses lorsque l’équipe qui joue à un niveau franchit et parvient à atteindre les classements: la coopération aux multiplicateurs de temps avec des bulles et des ennemis en succession rapide est la clé pour s’assurer que vous attrapez des prix uniquement disponibles pour les équipes à haut score.

Tous les progrès réalisés, que ce soit en hébergeant ou en rejoignant la session de quelqu’un d’autre, sont enregistrés pour le jeu local, et le jeu croisé entre PlayStation 4 et PlayStation 5 est disponible dès le départ.

Cela étant dit, le manque d’UGC n’est pas nécessairement modifié en incluant enfin le jeu en ligne; verrouiller le jeu au canapé-coopératif (comme le Battletoads did) a fait passer les jeux du statut de « must-play » à « if the mood hits », et il est franchement difficile d’affirmer que le titre n’aurait pas prospéré comme il l’a fait jusqu’à présent sans la reconnaissance de la marque Petite grosse planète connu pour, et n’hésitez pas à faire une supposition sauvage, UGC.

Cela peut avoir quelque chose à voir avec les chiffres les plus récents suggérant que bien que la PlayStation 5 continue de voler des étagères en prévision de la saison des vacances, les jeux sont loin derrière avec un facteur de 1: 3.