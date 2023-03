Nouvelle affiche de The Little Mermaid Live Action : date de sortie

Le prochain film d’action en direct de Disney »La petite Sirène », vient de dévoiler une nouvelle affiche officielle où l’on peut voir l’actrice Halle Bailey comme Ariel assis au sommet d’un rocher dans la mer avec un ciel orageux en arrière-plan.

L’image révèle que le design d’Ariel comporte désormais des écailles bleues et vertes qui recouvrent la partie supérieure de ses bras, une différence par rapport à son apparition dans le film d’animation. Dans la légende de l’image, il a été révélé que Disney annoncera une nouvelle bande-annonce lors de l’événement des Oscars 2023 le 12 mars.

Depuis qu’il a été annoncé que Bailey jouerait Ariel dans la prochaine itération de » La Petite Sirène », de nombreux fans ont commencé à critiquer Disney pour avoir changé la couleur de peau du personnage juste pour le rendre plus inclusif. Lorsque la première bande-annonce du film a été révélée, la bande-annonce était remplie de commentaires négatifs sur l’actrice principale.

Cependant, Bailey a récemment parlé de la réaction de certains, affirmant qu’elle avait anticipé une réaction après que Disney l’ait choisie pour Ariel.

« En tant que personne noire, vous vous y attendez et ce n’est plus un choc », a déclaré Bailey. « Je sais que les gens disent, ‘Ce n’est pas une question de race.’ Mais maintenant que je suis elle… Les gens ne comprennent pas que quand tu es noir, il y a toute cette autre communauté. C’est très important pour nous de nous voir. »

Malgré les commentaires négatifs sur son casting, les projections de test de l’action en direct » La Petite Sirène » ont été remplies de commentaires positifs sur la performance de Bailey en tant qu’Ariel. De plus, beaucoup ont applaudi le rôle d’Ursula joué par l’actrice Mélissa McCarthydéclarant qu’il se démarquait parmi les autres membres de la distribution.

»La Petite Sirène » sortira en salles le 26 mai.