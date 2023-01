Le Netflix le plus regardé : les séries coréennes et le surprenant record qu’elles ont réalisé en 2022

Série coréenne de Netflix ce sont les productions préférées d’une grande partie des utilisateurs de la plate-forme et cela est démontré par l’annonce récente du service de streaming populaire : un total de 34 titres sud-coréens en 2023.

Sans aucun doute, l’héritage qu’il a laissé « Le jeu du calmar » était très important pour les créateurs de ce pays, dont les sorties ont atteint des chiffres incroyables de public.

Voulez-vous en savoir plus? Ensuite, découvrez l’incroyable record atteint par ces projets en 2022.

QUEL EST LE RECORD QUE LA SÉRIE CORÉENNE NETFLIX A ATTEINT EN 2022 ?

Le 29 décembre, Netflix a publié un rapport dans lequel un fait intéressant a été révélé sur la série et les films sur la plateforme : 60% des utilisateurs du service de streaming ont regardé au moins une production coréenne en 2022.

C’est-à-dire, à l’échelle mondiale, 6 téléspectateurs sur 10 Ils ont décidé de donner une chance à la fiction du pays asiatique, ce qui représentait une grande opportunité de croissance pour l’industrie audiovisuelle de ce pays.

« Three Sisters » est une célèbre production sud-coréenne de la plateforme de streaming (Photo : Netflix)

QUELLES ONT ÉTÉ LES SÉRIES CORÉENNES NETFLIX LES PLUS REGARDÉES EN 2022 ?

En ce sens, il y avait 3 série coréenne qui occupait une place sur le podium du 10 émissions Netflix non anglophones les plus regardées de tous les temps.

1. « Nous sommes morts »

« Nous sommes tous morts » (« Jigeum Uri Hakgyoneun » dans sa langue d’origine) a pris la première place. Ce thriller d’horreur est sorti le 28 janvier 2022 et est basé sur le populaire webcomic du même nom.

Synopsis: Après qu’un virus zombie se soit propagé dans leur école, un groupe d’adolescents piégés doit trouver une issue ou se retrouver infecté. Vous pouvez voir les 12 épisodes de la première saison, via ce lien.

2. « Woo, un avocat extraordinaire »

« Avocat extraordinaire Woo » (aussi connu sous le nom « L’avocat bizarre Woo Young Woo ») s’est classé deuxième sur la liste. La série a été créée le 13 juillet 2022 et met en vedette Park Eun-bin (« The King’s Affection »), Kang Tae-oh (« Love Is the Goal ») et Kang Ki-young (« Moment of Eighteen »). » ).

Synopsis: La brillante avocate Woo Young-woo, une femme autiste, fait face à des défis judiciaires et extrajudiciaires après avoir rejoint un cabinet d’avocats. Regardez les 16 épisodes de sa première saison à partir de ce lien.

3. « Proposition de travail »

« Proposition d’affaires » a obtenu la huitième place. Cette comédie romantique est basée sur le roman Web du même nom. Ahn Hyo-seop (« Abyss ») et Kim Se-jeong (« Hunting Evil Spirits ») sont à la tête du casting.

Synopsis: Une femme se fait passer pour son amie lors d’un rendez-vous à l’aveugle pour éloigner le prétendant. Mais le plan se complique lorsqu’il s’avère être son patron et lui fait une proposition. Vous pouvez voir les 12 chapitres de sa première saison, via ce lien.

LES SÉRIES CORÉENNES QUI OCCUPENT LE TOP 10 DE NETFLIX EN 2023

Dans les lignes qui suivent, nous vous révélons quelles ont été les séries coréennes les plus regardées durant la première semaine de 2023 (du lundi 2 au dimanche 8 janvier).

« La Gloire » (« La Gloire ») « Alchimie des âmes – Partie 2 » (« Alchimie des âmes – Partie 2 ») « Reborn Rich » (« Le plus jeune fils d’un conglomérat ») « Le paradis pour deux – Saison 2 » (« Single’s Inferno – Saison 2 ») « Alchimie des âmes – Partie 1 » (« Alchimie des âmes – Partie 1 ») « Ballon rouge » Journal d’un procureur « Je suis Solo – Partie 9 » « L’intérêt de l’amour » (« L’intérêt de l’amour ») « M. soleil »