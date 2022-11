Les 3 meilleurs films Apple TV + sortis en 2022

in

AppleTV+

Apple a fait publier la première bande via le diffusion pour remporter l’Oscar du meilleur film.

©AppleTV+.Apple a sorti 7 films cette année.

Bien que AppleTV+ Ils ont tendance à être mieux connus pour la série qu’ils créent, qui pourrait déjà être considérée comme la meilleure série de fiction épisodique. HBO et HBO MaxIl y a aussi un large catalogue de films. Sans aller plus loin, la plateforme de diffusion est entré dans l’histoire lors de la dernière cérémonie de remise des prix coda est devenu le premier long métrage à être récompensé par L’Académie avec un oscar pour le meilleur film.

Jusqu’à présent en 2022, AppleTV+ a sorti sept films sur sa plateforme diffusion. En ce sens, il faut préciser qu’il n’y aura plus de sorties dans l’année pour un service dans lequel on verra bientôt, par exemple, le nouveau film de Martin Scorsese, Tueurs de la fleur de lune. Pour cette raison, nous vous proposons de vous dire de quoi parlent les trois meilleures histoires que l’on peut trouver dans le catalogue du service.

+Trois grands lancements d’Apple TV+ dans l’année

La plus grande course de bière de tous les temps

Aussi connu sous le nom Opération Bière, s’inspire d’événements réels survenus pendant la guerre du Vietnam. Dans cette production menée par Bill Murray, Zac Efron et Russel Crowe on verra John « Chickie » Donohueun jeune homme qui, après avoir vu ses amis partir au combat en territoire asiatique, décide de partir avec une cargaison de bière pour les divertir et leur faire oublier, un instant, les horreurs de la guerre.

cha cha vraiment lisse

Une autre des grandes sorties de l’année l’avait dakota johnson comme son actrice principale. Il s’agit de cette fiction qui a été réalisée et interprétée par Cooper Raif. De quoi parle cette histoire ? Dans ce cas nous verrons André (Raif) un jeune homme fraîchement sorti de l’université vivant dans le New Jersey, quelque peu perdu quant à son avenir. Ainsi, il décide de mener un projet d’animation de fêtes pour la communauté juive.

La tragédie de Macbeth

A cette occasion, on parle d’un long métrage initialement sorti en décembre 2021 dans certaines salles (pour répondre aux exigences et être nominé pour L’Académie), mais qui est arrivé sur la plateforme de streaming en janvier. Dirigée par Joël Coendoit Denzel Washington et Frances McDormand comme protagonistes. Nous voyons un seigneur écossais convaincu par des sorcières qu’il sera le prochain roi. Par conséquent, sa femme commence à l’aider à atteindre cet objectif.

