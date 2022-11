Explication de l’année où se déroule « 1899 », une série Netflix

Tout n’est pas ce qu’il semble. Si vous avez déjà vu la série « 1899 », disponible sur netflixvous avez sûrement été surpris par la fin insolite et tu attends qu’il arrive une éventuelle deuxième saison afin que vous puissiez répondre à certaines questions qui vous restent, bien qu’il y en ait beaucoup qui ne se retiendront pas.

Pour tous ceux qui ont des doutes concernant la production, dans cette note, nous essaierons de résoudre l’un d’entre eux et qui est directement lié au titre et au contexte supposé dans lequel l’histoire se déroule ou dans lequel les créateurs veulent vous faire croire ., qui sont tous des personnages fictifs.

Et c’est que, tout au long de tous les chapitres, l’histoire a subi de nombreux rebondissements et il y a même de nombreuses questions avec l’année supposée au cours de laquelle tout se passe. Pourquoi tout se passe-t-il en 1899 ? Y a-t-il quelque chose de caché dans ce nombre ? Connaître toutes les réponses dans les lignes suivantes.

Dans la série, on fera la connaissance du Prometheus, un vaisseau perdu depuis plusieurs mois et à l’intérieur duquel on retrouve un enfant accroché à une petite pyramide noire (Photo : Netflix)

POURQUOI L’ANNÉE 1899 A-T-ELLE ÉTÉ CHOISI?

Comme on s’y était déjà habitué dans « Dark », Jantje Friese et Baran bo Odar, créateurs de cette série Netflix, ont le plaisir de laisser de nombreuses références dans leurs productions et rien n’est laissé à la spéculation, puisque chaque mouvement qu’ils font a un sens. Et, comment pourrait-il en être autrement, l’année où se déroule la série ne ferait pas exception.

Beaucoup doivent se demander pourquoi tout est généré en 1899 et non une autre année. Et c’est que, pour les producteurs, ce nombre a une grande et mystérieuse signification derrière lui, qui a été révélée par eux-mêmes dans une récente interview.

Selon les déclarations offertes à Netflix Tudum, cette année a été choisie car elle est au milieu d’un seuil de changement énorme car un siècle est sur le point de se terminer pour en commencer un autre, il y a donc une grande énergie qui se dirige vers le nouveau ou le futur.

« Ce qu’on a vraiment aimé en 1899, pas en 1898 ou 1897, c’est qu’on est sur un seuil. Vous entrez dans un nouveau siècle, passant de quelque chose qui ressemble à la vieille école à quelque chose de nouveau : le futur. Il y avait quelque chose de fascinant dans ce moment précis. Ce qui s’est passé à cette époque, c’est que le modernisme est entré en collision avec les anciennes croyances.étaient quelques-uns des mots de Jantje Friese.

QU’EST-CE QUE « 1899 » ?

Comme nous pouvons le supposer d’après son titre, il s’agit d’une série périodique définie cette année-là. Son histoire est basée sur un voyage en bateau à vapeur de l’Europe aux États-Unis, dans lequel diverses personnes de tout le continent rêvent d’atteindre de nouvelles terres et de chercher un avenir meilleur.

Cependant, ce rêve de croissance financière se transforme en un cauchemar très déroutant lorsque, au milieu de l’océan, ils découvrent un autre navire de migrants à la dérive qui donne une tournure inattendue à chacun des personnages que nous rencontrerons à l’écran.

