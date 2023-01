Les 13 téléphones Samsung qui seront mis à jour vers One UI 5.1

in

One UI 5.1 fera ses débuts avec le Galaxy S23, mais ce ne sera pas une version exclusive de ceux-ci : il arrivera bientôt sur d’autres appareils de marque.

Le Samsung Galaxy S22 Ultra sera l’un des premiers modèles à recevoir la mise à jour vers One UI 5.1

Le 1er février prochain, nous avons rendez-vous avec Samsung. La société sud-coréenne présentera enfin sa nouvelle série Galaxie S23, et à côté introduira un nouveau Une version d’interface utilisateurson logiciel basé sur Android.

Depuis quelques semaines, on sait que Ledit logiciel arrivera sous le nom de One UI 5.1 et il sera basé sur Android 13. Maintenant, grâce à Samsung lui-même, nous avons pu savoir quels sont les premiers appareils qu’ils recevront la mise à jour.

Samsung apportera One UI 5.1 à ses derniers modèles haut de gamme

Dans un document correspondant à la liste des modifications d’une nouvelle mise à jour du firmware destinée aux modèles de la série Galaxy Watch5, Samsung a confirmé que l’une des nouvelles fonctions introduites avec la mise à jour ne sera disponible que sur les modèles de la marque mis à jour pour Une interface utilisateur 5.1.

Il précise également quels terminaux recevront ladite mise à jour. Au total, il existe treize modèles de la série Galaxy S et Galaxy Z :

Samsung Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Samsung Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21+

Galaxy S21

Samsung Galaxy S21 FE

Samsung Galaxy Z Flip4

Samsung Galaxy Z Flip3

Samsung Galaxy Z Flip

Samsung Galaxy Z Fold4

Samsung Galaxy Z Fold3

Samsung Galaxy Z Fold2

Il n’est pas clair si d’autres modèles précédents de la marque, ou ceux correspondant à d’autres gammes, recevra la mise à jour plus tard. Ce qui semble évident, c’est que les treize modèles mentionnés ci-dessus seront le premier à mettre à jour vers One UI 5.1.

À propos des nouveautés de cette version de la couche de personnalisation de Samsung, on ne sait pas encore grand-chose. Cependant, on s’attend à ce qu’ils comprennent Quoi de neuf dans l’application appareil photo et d’autres améliorations de performances dans certaines des applications préinstallées.

