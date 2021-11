L’industrie s’oriente vers l’embauche uniquement d’acteurs vaccinés et les fans sont d’accord

in

Fini l’incertitude due à la pandémie, le coronavirus et la façon d’aller de l’avant. Au Hollywood trouvé un moyen de développer des protocoles de tournage de séries et de films, et des productions aussi importantes que celles de merveille ou un budget inférieur comme un film de A24 ils étaient chargés d’établir certaines directives lors du tournage. Les syndicats y sont pour beaucoup.

Malheureusement, certains acteurs refusent de collaborer avec cette situation et allèguent que l’idée d’imposer des vaccins viole leurs libertés individuelles. Ainsi sont apparus des cas aussi populaires que ceux de Letitia Wright au merveille, qui a maintenant apporté un problème plus sérieux. En studio, ils ont dû reporter le tournage de Panthère noire 2 (ou ce qu’il en restait) jusqu’à l’année prochaine, et cela aurait à voir avec le refus de l’actrice qui donne vie àShuri vouloir se faire vacciner.

Quelque chose de similaire s’est produit dans la série policière 9-1-1, où dunbar Rockmond il a été licencié pour refus de vaccins. Même les presque 70 épisodes de la série n’ont pas servi à protéger sa participation aux chapitres à venir. Dans ce cas, la situation était encore plus publique, car l’acteur a parlé de la situation, où il a allégué des raisons religieuses et médicales pour ne pas avoir à se vacciner. Dans les réseaux, tout semblait aller pour le mieux entre la production et l’artiste.

Aujourd’hui, un nouveau cas d’un acteur de longue date est sorti qui finit par être licencié pour ne pas vouloir se faire vacciner. Il s’agit de Steve Burton, qui après près de 2 300 épisodes en Hôpital général, il a perdu son contrat pour ne pas avoir été vacciné. « Malheureusement, Hôpital général m’a viré pour le mandat de vaccination. Ça fait mal, tu sais, mais pour moi, tout est une question de libertés personnelles. Peut-être qu’un jour mes mandats prendront fin et que je pourrai terminer ma carrière en tant que Jason Morgan. Ce serait un honneur », il a souligné Burton dans une vidéo en Instagram.

Ce que les fans ont dit sur les vaccins

Depuis Divulgacher Nous avons mené une enquête pour savoir ce que les lecteurs pensaient de l’obligation de se faire vacciner et les résultats étaient clairement définitifs. Environ un millier de personnes ont participé et 72% ont convenu qu’il était normal que les studios licencient leurs acteurs pour ne pas vouloir se faire vacciner.

