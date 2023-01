Google travaille déjà sur son alternative à AirTag : tout ce que l’on sait sur "grogu"

Google a utilisé le nom du célèbre personnage de The Mandalorian pour baptiser en interne son alternative à l’AirTag.

Grogu donne son nom au projet Google chargé de développer un localisateur similaire à l’AirTag.

Samsung, Apple et Huawei ayant déjà lancé leur propre Localisateurs Bluetoothce n’était qu’une question de temps avant que les premières rumeurs ne commencent à émerger à propos de l’alternative google à des appareils comme l’AirTag.

Maintenant, nous savons qu’en effet Google travaille sur son propre localisateur. Son nom de code est « grogu », et grâce au développer Kuba Wojciechowski nous avons pu connaître les premières données sur ce nouveau produit réalisé par Googlequi pourrait atterrir très prochainement au catalogue de la firme américaine.

Un tracker Bluetooth « made by Google » avec compatibilité Ultra Wide Band et Fast Pair

Il existe plusieurs éléments de preuve qui pointent vers l’arrivée d’un localisateur Bluetooth créé par Google. En premier lieu, il a été trouvé que Google a ajouté un nouveau type d’appareil prenant en charge la technologie d’appairage rapide d’Android, Fast Pair. Cette nouvelle catégorie correspond à balises de localisation.

De plus, d’autres indices suggèrent que Google est déjà plongé dans le développement de ce nouveau produit, et que son nom de code serait « grogu ». Des noms tels que « groguaudio » ou « GR10 » sont également mentionnés dans d’autres documents.

Ce produit serait développé par la même équipe derrière les appareils Nestbien que, comme le rapporte la source, cela n’implique pas que l’appareil sera commercialisé sous la marque Nest.

Ce qu’on sait, c’est que aura un haut-parleur intégréen plus d’avoir un support pour La technologie Bande ultra-large et Bluetooth LE.

Grâce à la technologie UWB, utilisateurs de smartphones compatibles avec ce systèmecomme Google Pixel 6 Pro ou Pixel 7 Pro aurait la capacité de trouver le localisateur à tout moment grâce à sa capacité à estimer très précisément son emplacement, et même obtenir des directions sur le smartphone pour trouver le tag.

Pour l’instant, c’est tout ce qui est connu sur le nouveau localisateur Bluetooth et UWB de Google. Cependant, il y a ceux qui se sont déjà aventurés à déduire comment cela pourrait être ce nouveau produit.

Le designer Obi Fidler a mis au point un concept d’appareil avec le nom (plus qu’approprié) « Point G » ou « Point G »montrant ce qui pourrait être motif et certaines des caractéristiques de ce produit.

Cet artiste imagine un petit appareil en forme de bouton auquel des accessoires tels que des porte-clés ou des pendentifs peuvent être attachés, et qui arrive dans plusieurs couleurs différentestous dans la lignée des tons pastel que Google a utilisés dans ses appareils au fil des ans.

Le concept comprend une orateur et est compatible avec Bande ultra-large, permettant de localiser l’étiquette de manière précise et intuitive via le smartphone. La prise en charge de Fast Pair est également incluse, et le Processeur Google Tensor serait intégré à l’appareil.

Il n’y a pas de données pour soutenir la fidélité de ce concept (au-delà de fonctionnalités telles que la prise en charge Fast Pair, Ultra Wide Band et le haut-parleur), mais le premier localisateur de Google ne s’éloigne peut-être pas trop de l’idée de Fidler. Dans tous les cas, nous laisserons probablement des doutes à mesure que de nouveaux détails sur l’appareil seront découverts.

