MIKING Multifonction Poitrine Expander 45/60/90lb Bras Poitrine Force Entraîneur Bandes De Résistance Home Gym Fitness

Spécification:MarqueMIKINGCouleurBmanque, marron, bleuMatérielABS + latexLa résistanceBleu : 45 lbMarron : 60 lbNoir : 90 lbEffetExercez les bras, la taille et labdomen, le dos, les muscles des jambesCaractéristiques:1. Matériaux de la plus haute qualité : les bandes de résistance sont en latex durable, non irritant et difficile à casser. La protection avec les manchons supplémentaires à base de tubes de résistance permet de réduire loxydation du tube en latex.2. Construisez une forme parfaite : 2 modèles dentraînement vous permettent de faire plus de types dexercices que les autres bandes de résistance réglables. Préfet pour les muscles de tout votre corps, tonifier vos bras, vos épaules, votre poitrine, vos jambes, vos chevilles, etc.3. Facile à installer et réglable : les trois câbles de résistance enfichables sont faciles à installer et à retirer. Avec la conception réglable, vous pouvez choisir dutiliser différentes combinaisons en fonction de votre niveau de forme physique. 3 types de force que vous pouvez choisir.4. Idéal pour les professionnels du fitness et les débutants : que vous soyez un athlète professionnel ou un débutant, cette bande élastique multifonctionnelle daide à lexercice rendra votre entraînement plus rapide et plus efficace.5. Votre salle de sport portable : légère et facile à transporter, vous pouvez lutiliser nimporte où, y compris la maison, la chambre, le garage, la salle de sport, le parc et au travail pour faire de lexercice pendant votre pause.