Big Mouth Saison 6: Date de sortie, distribution, intrigue et bien plus encore

Big Mouth est une sitcom animée pour adultes Netflix Original créée par Nick Kroll, Andrew Goldberg, Mark Levin et Jennifer Flackett. L’émission s’inspire librement de la vie de Nick Kroll et d’Andrew Goldberg et de leurs propres expériences avec la puberté au cours de leurs premières années.

L’intrigue de la grande bouche

Comme nous l’avons mentionné plus tôt, la sitcom animée pour adultes suit la vie d’élèves de septième année. Ils racontent comment ils vivent leur croissance et leurs luttes pendant la puberté et discutent de leurs problèmes tels que la masturbation, l’excitation sexuelle. Tout cela se déroule dans la banlieue du comté de Westchester à New York.

Tout au long de l’émission, nous assistons aux anges de l’épaule qui sont sexuellement fétichisés et sont souvent appelés les monstres hormonaux. Maurice est un parasite pour Andrew, Matthew, et parfois Nick, Connie harcèle Jessi, Nick, et parfois Missy et Mona est un harceleur pour Missy. Tout au long de la série, on peut voir des enfants jouer entre eux et des objets qui sont généralement transformés en personnages.

Parfois, même les objets peuvent être offerts des suggestions utiles, parfois déroutantes, aux femmes qui vivent la puberté. Il y a même un fantôme de Duke Ellington, une Statue de la Liberté à l’accent français et un oreiller qui pourrait devenir enceinte, une barre d’Adderall ou encore Jessi’s Vulva. Les personnages discutent tous des effets de la puberté sur leur santé physique et mentale.

Date de sortie de la saison 6 de Big Mouth

Saisons nouvelles pour grande bouche sont presque toujours ajoutés à Netflix à l’automne.

À l’heure actuelle, nous espérons obtenir grande bouche saison 6 sur Netflix en 2022 à l’automne. Il est probablement plus judicieux de penser à ce que la nouvelle série fasse ses débuts en décembre ou novembre, compte tenu de la première de la saison 5 en novembre 2021.

Nous vous informerons du moment où nous annoncerons le grande bouche date de sortie de la saison 6 dès que nous l’apprendrons. Soyez prêt à attendre longtemps jusqu’au début de la prochaine saison sur Big Mouth.

Casting de la saison 6 de Big Mouth

Nous nous attendons à ce que Nick Kroll, John Mulaney, Jessi Klein, Jason Mantzoukas, Jenny Slate, Fred Armisen, Maya Rudolph, Jordan Peele, Ayo Edebiri, ainsi qu’Andrew Rannells soient très probablement de retour pour l’émission suivante.

Toute personne du La saison de la grande bouche 5 acteurs peuvent être de retour pour apparaître dans La saison de la grande bouche 6.

