Le bébé d’Elon Musk fait une apparition rare lors d’un appel Zoom

Zoom PodTrak P4

Zoom PodTrak P4, Enregistreur de podcast, Quatre entrées micro (XLR, alimentation fantôme 48V commutable), Quatre sorties casque avec contrôle individuel du volume (mini-jack stéréo 3,5 mm), Contrôle de gain par entrée et bouton mute, Fonction mix-minus pour la suppression automatique du Larsen lors des appels entrants, Connexion d'un téléphone via la prise TRRS, Intégration sans fil des téléphones via le récepteur Bluetooth Zoom BTA-2 (article n° : #500445#, non inclus), Déclenchement d'effets sonores via les quatre pads sonores assignables (11 présélections de son), Enregistrement de toutes les entrées sur des pistes séparées, Prise en charge des cartes SD, SDHC et SDXC jusqu'à 512 Go, Interface audio USB avec 2 entrées et 2 sorties (16 bits / 44,1 kHz), Compatibilité iOS grâce au mode ""Class Compliant"", Jusqu'à 4 heures d'enregistrement, Fonctionne avec deux piles de type AA, Alimentation par port USB-C ou adaptateur secteur Zoom AD117 (article n° : #325751#, non inclus), Dimensions : 112 x 155 x 47mm (LxPxH), Poids : 290g, Livré avec : Guide de démarrage rapide, 2 piles de type AA