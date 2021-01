L’énigme de ce que la quatrième génération sociale fera d’Internet

L’Internet social, qui est surtout dominé par les adolescents et les jeunes et Il est généralement hostile à ceux qui commencent à peigner les cheveux gris, a eu jusqu’à présent trois grandes générations, chacune marquée par une plate-forme régnante et un symbole de son époque.





MSN

Hérité d’IRC et qui a profité de l’attraction de l’arrivée massive des ordinateurs et d’Internet dans les foyers. Environ, de 1999 à 2006. C’était la communication dans laquelle le texte a prévalu, non par conviction de la puissance de l’écrit, mais parce que les connexions ont donné ce qu’elles ont donné.

Même chose avec la technologie: j’ai passé des années sur « le » MSN jusqu’à ce que ma première photo soit numérisée grâce à l’ami qui avait un scanner. Nous rencontrions des gens à l’aveuglette et c’était bien. Internet devait nous guider par le texte et rien d’autre.

Celui de Tuenti

Ana Iris Simón a écrit dans Vice une phrase lapidaire: « Dans Tuenti nous ne semblions pas, comme dans Instagram: dans Tuenti nous étions«En effet, c’était un réseau social pour vivre avec l’assurance en panne, sans penser une seconde à l’empreinte digitale. Le dimanche signifiait gueule de bois, manger en regardant le sol, sortir la carte SD de la caméra, télécharger tout, confirmer, oui.

Et pour étiqueter les gens, est sorti souriant, pleurant, ivre, tenant des stupéfiants ou avec un visage endommagé. Tout n’avait pas d’importance. Environ, de 2006 à 2012. Internet était la traduction de notre vie sans aucun filtre.

Celui sur Instagram

Celle du passage aux antipodes de Tuenti. Des images de brunch, du temple de Lempuyang, le selfie où nous sommes les plus favorisés, notre points forts. Ce que nous projetons, pas nécessairement ce que nous sommes. Maquillage numérique, riant en regardant le ciel. De 2012 à 2021 environ, et nous comptons toujours. Internet est l’image de ce que nous aimerions être. Puis viennent les pannes émotionnelles.





* * *

Je vais résister à la tentation de devenir le vieil homme qui hurle dans un nuage en criant que la vieille chose était meilleure. L’ancien était la conséquence de l’alignement de certaines possibilités techniques.

Le comportement collectif sur Internet est lié aux possibilités offertes par chaque époque. Maintenant, nous entrons dans la 5G.

Si nous avions eu des appareils photo numériques en 2002, nous aurions batifolé beaucoup plus tôt, et ce n’est qu’après avoir publié des photographies honteuses de soirées disco et de bouteilles que nous avons commencé à réaliser que c’était peut-être une meilleure idée d’apporter quelque chose d’inoffensif à notre avenir sur Internet.

Et maintenant, avec tant d’années de boom Instagram sans signes d’usure apparaissant à l’horizon, au-delà de l’ennui de quatre inadaptés et de personnes dont le moment vital demande déjà autre chose, je me demande et après. Quel comportement social collectif va marquer la majeure partie d’Internet dans cette décennie que nous venons de commencer.

Scénarios futurs

On pourrait penser que le rôle de TikTok a transcendé et est déjà bien plus qu’un réseau social de danses, chorégraphies et vidéos d’une certaine élaboration, mais de par sa nature même, il est difficile de croire qu’une majorité d’utilisateurs vont commencer à danser et à faire de la comédie gestuelle comme si nous étions Kramer dans «Seinfeld». Nous n’avons pas tous assez de charisme et c’est un réseau « condamné » à avoir des millions de voyants et quelques étoiles. La question demeure Qu’est-ce-qu’on va faire, pas ce que nous allons consommer.

Tout le monde n’est pas né pour créer des vidéos comme celle-ci.

Quelques idées sur l’origine des prochains clichés:

Environnements totalement privés . Que comme Tuenti, ils ne sont pas indexés dans Google. Quelque chose de similaire à ce qu’est WhatsApp – autant que cela puisse peser -: messagerie privée, messagerie de groupe dans des environnements hautement contrôlés, contenu éphémère sous forme de statuts, contenu qui n’a aucun moyen d’atteindre le Web à moins que quelqu’un ne le donne pour retirez-le à la main. Après tous les cas de contenu publié ouvertement qui se sont retournés contre son auteur et ont conduit à des demandes d’emploi annulées, peut-être que nous valorisons de plus en plus ces stylos de sécurité fermés, qui gardent les empreintes digitales intactes.

Pari total sur le contenu éphémère . Une plateforme qui emmène le chat à l’eau pour garantir que tout ce sur quoi on grimpe sera éliminé automatiquement. Très pratique pour ceux qui se préoccupent de l’empreinte digitale, mais surtout pour ceux qui ne s’en soucient pas … mais à un moment donné, ils le feront. Snapchat n’a pas mal fait tout ça.

Retour au texte. Au moins comme paradigme principal, après avoir vu comment les réseaux basés sur l’image et la vidéo (Instagram) ont déplacé ou acculé ceux basés sur le texte ou qui ne pouvaient être largement utilisés qu’avec lui (Facebook, Twitter).

Ce dernier est compliqué à l’ère du smartphone avec des caméras d’une autre planète, mais rêver est gratuit.