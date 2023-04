Le nouveau teaser de Fast X révèle que le méchant de Jason Momoa déchaîne l’enfer sur Dom et sa famille

La star de l’action Jason Momoa déchaîne l’enfer sur Vin Diesel et sa famille dans la dernière bande-annonce de la suite à venir, X rapide. Bien sûr, plutôt qu’un autre infâme Rapide et furieux retombées dans les coulisses, Momoa et Diesel joueront des personnages lorsqu’ils se battront. Le Aquaman La star rejoint la franchise en tant que Dante, un homme qui lutte depuis un certain temps pour se venger du pilote de Diesel devenu agent secret, Dominic Toretto. Découvrez le dernier teaser de X rapide gracieuseté de La saga rapide dessous.





La fin de la route commence dans X rapide. Le dixième volet du Saga rapide et furieux, Fast X lance les derniers chapitres de l’une des franchises mondiales les plus célèbres et les plus populaires du cinéma, maintenant dans sa troisième décennie et toujours aussi forte avec le même casting et les mêmes personnages qu’à ses débuts. Au cours de nombreuses missions et contre toute attente, Dom Toretto et sa famille ont déjoué, énervé et surpassé tous les ennemis sur leur chemin. Maintenant, ils affrontent l’adversaire le plus mortel qu’ils aient jamais affronté : une menace terrifiante émergeant des ténèbres du passé, alimentée par la vengeance du sang, et qui est déterminée à briser cette famille et à détruire tout – et tout le monde – que Dom aime, pour toujours. .

Retour sur les années 2011 Fast Five, Dom et son équipage ont éliminé le chef de file de la drogue brésilien Hernan Reyes et ont décapité son empire sur un pont à Rio De Janeiro. Ce qu’ils ne savaient pas, c’est que le fils de Reyes, Dante, a été témoin de tout cela et a passé les 12 dernières années à élaborer un plan pour faire payer le prix ultime à Dom.





Jason Momoa rejoint la franchise Fast & Furious en tant que Dante

Connu pour les goûts de Ligue des Justiciers et Dune, Jason Momoa rejoint la franchise Fast and Furious en tant que Dante, dont l’intrigue dispersera la famille de Dom de Los Angeles aux catacombes de Rome, du Brésil à Londres et du Portugal à l’Antarctique. De nouveaux alliés seront forgés et d’anciens ennemis resurgiront. Mais tout change lorsque Dom découvre que son propre fils de 8 ans (Leo Abelo Perry) est la cible ultime de la vengeance de Dante.

« Dante est en admiration devant Dom. Il l’a analysé. Il n’y a nulle part où se cacher, car il connaît Dom mieux qu’il ne se connaît lui-même. X rapide le réalisateur Louis Leterrier a révélé récemment. « Dom rencontre vraiment son match avec Dante. La famille va dans les deux sens. Il y a de la famille à vos côtés. Il y a aussi la famille du côté de l’autre personne. Lorsque la famille qui était votre super-force devient votre talon d’Achille, c’est là que vous allez être le plus blessé.

X rapide met en vedette les membres de la distribution Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris « Ludacris » Bridges, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, Sung Kang, Jason Statham, John Cena et Scott Eastwood, avec l’actrice oscarisée Helen Mirren et l’actrice oscarisée Charlize Theron.

La suite ajoutera également plusieurs A-listers à la liste, dont la lauréate d’un Oscar Brie Larson dans le rôle de Tess, une représentante voyou de l’Agence; Alan Richtson (Atteindre) comme Aimes, le nouveau chef de l’Agence qui n’a pas le même penchant pour l’équipage de Dom que son prédécesseur, Mr. Nobody ; Daniela Melchior (La brigade suicide) en tant que coureur de rue brésilien avec un lien puissant avec le passé de Dom ; et la légendaire lauréate d’un Oscar Rita Moreno dans le rôle d’Abuelita Toretto de Dom et Mia.

X rapide est prévu pour être publié aux États-Unis le 19 mai 2023 par Universal Pictures.