Spider-Man a presque joué un grand rôle dans Venom 2, voici pourquoi il ne l’a pas fait

Alors que la suite de Sony récemment publiée (et jusqu’à présent extrêmement réussie) Venom: Let There Be Carnage a Eddie Brock de Tom Hardy face à une variété d’adversaires tels quels, les choses auraient pu être encore plus compliquées pour l’intrépide journaliste, comme l’a fait le réalisateur Andy Serkis. maintenant révélé qu’à un moment donné, Tom Holland Homme araignée fortement présent dans l’intrigue. Soyez prévenu, car il y aura SPOILERS à partir de maintenant.

Comme ceux qui ont vu le film (ainsi que ceux qui n’ont pas pu résister à regarder les fuites récentes) le savent maintenant, Tom Holland apparaît comme Peter Parker AKA du MCU. Homme araignée dans une scène post générique à la fin de Venom : qu’il y ait un carnage, et bien que cela soit sans aucun doute assez excitant pour les fans, Spidey a presque joué un rôle beaucoup plus important dans les procédures.

« Il y a eu des moments où il [Spider-Man] allait être dans l’histoire, potentiellement, et puis il ne l’était pas. Mais non, nous avons décidé que nous voulions d’abord vraiment examiner le verset Venom. Donc, alors que nous avancions dans la photographie principale, les discussions inévitables devaient avoir lieu, mais ce n’est que très, très tard que nous avons atteint la notion précise du teaser que nous voulions y mettre. »

Les SPOILERIE La scène de dard dans les questions trouve Eddie Brock en quelque sorte transporté du vers de Venom et apparemment dans le MCU. Allongé sur un lit dans un motel de plongée suite aux événements de Venom : qu’il y ait un carnage, Venom explique à Brock la connaissance des symbiotes d’autres univers lorsque soudain une lumière aveuglante les transporte de leur chambre d’hôtel à une autre pièce beaucoup plus agréable où ils regardent J. Jonah Jameson de JK Simmons révéler l’identité de Spider-Man en tant que Peter Parker à la télévision , montrant même Tom Holland à l’écran.

Bien que les détails sur la façon dont Holland aurait pris en compte l’intrigue plus large restent flous, Serkis suggère que le fait d’intégrer le personnage bien-aimé de Marvel dans le Venin La franchise est, sans surprise, sur les cartes depuis un certain temps, la séquence de post-crédits se déroulant à la dernière minute comme moyen de faire avancer les choses.

« 100 % en mouvement, oui. Ça n’aurait pas pu être plus en mouvement si vous aviez essayé. (Rires.) Ouais, bien sûr, c’était quelque chose dont ils parlaient avant même que je n’entre dans le film. »

En fin de compte, Sony a décidé de faire le Venin suite tout sur la bataille de Brock avec son partenaire extraterrestre et leur querelle avec le méchant Cletus Kasady/Carnage de Woody Harrelson. De toute évidence, ils n’ont pas pu s’empêcher de laisser tomber quelques miettes de pain, la brève apparition de Tom Holland à la fin du film confirmant une fois pour toutes que Sony se dirige vers un face-à-face Venom contre Spider-Man.

Reprise plus d’un an après les événements de la première Venin, qui a frappé les écrans et a illuminé le box-office en 2018, Venom : qu’il y ait un carnage trouve le journaliste d’investigation Eddie Brock qui a du mal à s’adapter à sa nouvelle vie maintenant qu’il est lié au mystérieux symbiote extraterrestre connu sous le nom de Venom, qui lui confère des capacités surhumaines afin d’être un justicier mortel. Brock tente de relancer sa carrière en difficulté en interviewant le tueur en série Cletus Kasady, joué par Woody Harrelson, qui a fait ses débuts lors de la scène post-générique du premier film.

Cette fois, Kasady a un rôle beaucoup plus important dans la procédure, devenant l’hôte du symbiote connu sous le nom de Carnage et s’évade de prison après une exécution ratée. Couverts de toutes sortes de pointes et de tentacules, Cletus et Carnage ont une idée très différente de ce qu’il faut faire de leur nouveau pouvoir à Eddie et Venom, forçant la paire anti-héroïque à travailler à nouveau ensemble pour sauver le monde.

Venom : qu’il y ait un carnage a finalement atteint les écrans le 1er octobre 2021, après avoir été retardé par rapport à une date initiale d’octobre 2020 en raison du changement de circonstances mondiales. La suite du film de bande dessinée a reçu des critiques mitigées de la part des critiques, bien que le consensus général semble être qu’il s’agit d’une amélioration par rapport au premier Venin sortie. De plus, tout comme son prédécesseur, Venom : qu’il y ait un carnage fait également une impression de série au box-office, même dans la situation actuelle. Le film a jusqu’à présent amassé 90,1 millions de dollars aux États-Unis et au Canada, et 13,8 millions de dollars dans d’autres territoires, pour un total mondial de 103,9 millions de dollars.

Laissant encore une fois les signes du dollar dans son sillage, Sony envisage sans aucun doute déjà le potentiel de Venin 3, avec la star Tom Hardy ayant déjà exprimé son désir de revenir dans la franchise et assurant aux fans qu’il a une troisième sortie dans le réservoir. « Je suis profondément investi dans cette franchise en particulier. Si elle réussit, il y en a une autre à faire », a révélé l’acteur.

Hardy a également été loin d’être timide quant à ses intentions pour le monde de Venin, l’acteur déclarant qu’il espère un jour combiner son univers respectif avec celui de l’univers cinématographique Marvel, peut-être même dès que Venin 3. « Il y a un Venom-Verse, il y a un Spider-Verse, il y a des multivers, il y a toutes sortes de canons, de traditions et de mythologies à explorer à la fois latéralement et dans le temps », a expliqué Hardy. « Je pense qu’avec les bonnes personnes et la bonne planification, et les commentaires du public, et comprendre qu’il s’agit de faire les bons choix au bon moment … Même avec la prévoyance de comprendre où les choses peuvent déjà aller ou où ils souhaitent aller, c’est une combinaison de tous ceux dans l’alchimie de ce qu’elle sera. »

« Une fois qu’il est établi, nous devons ensuite continuer notre vers de Venom », a depuis ajouté Hardy. « Mais en même temps, nous chercherons toujours à faire campagne pour jouer avec ça avec tous les frères et sœurs qui sont là-bas, tu vois ce que je veux dire? » Bien qu’il admette que ce n’est pas à lui de dire : « Si nous pouvons relier les points, cela dépend des constellations, et c’est au-dessus de mon niveau de rémunération, mais nous serions négligents de ne pas y penser lorsque nous travaillons sur le matériel. « , il est clair maintenant que Venom s’écrase dans l’univers cinématographique Marvel et que Tom Hardy affronte enfin Tom Holland, c’est exactement ce que Sony a en tête. Cela nous vient du Hollywood Reporter.

