JK Rowling a une fois de plus justifié sa position anti-trans

Réseaux sociaux

L’auteure de la saga Harry Potter a été critiquée à plusieurs reprises pour ses propos discriminatoires.

©GettyJK Rowling.

Depuis quelques années, les adeptes de Harry Potter ils ont lâché la main JK Rowling, l’auteur des livres, sur la base de sa position anti-transtance marquée. Le responsable de la saga adaptée au cinéma par la main de Images de Warner Bros. Il s’est exprimé à plusieurs reprises sur la façon dont la biologie devrait, de son point de vue, déterminer le genre.

Dans ce contexte, un boycott est né contre sa figure qui ne l’a pas fait changer de position. Bien au contraire, il s’y est tenu et l’a renforcé, comme cela s’est produit dans l’un des récents podcasts qu’il a lancés, intitulé The Witch Trials of JK Rowling. Là, ça a commencé : « Je savais que ça allait déclencher une énorme tempête ».

Dans son podcast, l’auteur a déclaré: « Beaucoup de fans de Harry Potter ils sont toujours avec moi. En fait, beaucoup de fans de Harry Potter Ils sont reconnaissants pour ce que j’ai dit. ». Selon ses versions, il a reçu des milliers de courriels où il a reçu le soutien des lecteurs des livres qu’il a commencé à publier dans les années 1990.

« Personnellement, ça n’a pas été amusant et j’ai parfois craint pour ma sécurité et surtout pour celle de ma famille », a-t-il pointé. Puis il remarqua : « Le temps décidera si je me suis trompé. Je peux seulement dire que j’y ai beaucoup réfléchi, pendant longtemps, et j’ai écouté, je le jure, l’autre côté.. Cependant, il a complété : «Je maintiens chaque mot que j’ai écrit, mais la question est, quelle est la vérité? Et je me dispute avec des gens qui disent littéralement que le sexe est une construction. ».

+ Qu’est-il arrivé à l’origine à JK Rowling ?

Le problème qui a tout déclenché est né en 2019, lorsqu’il est sorti pour défendre une femme nommée Maya Forstäter qui a été licenciée de son travail pour avoir fait des commentaires anti-trans. à l’époque, Rowling tweeté : « Habillez-vous comme vous voulez. Appelez-vous comme vous voulez. Couchez avec n’importe quel adulte qui y consent et le veut. Vivez la meilleure vie possible dans la paix et la sécurité. Mais forcer les femmes à quitter leur emploi pour avoir affirmé que le sexe est réel ?. Depuis, les critiques n’ont cessé de pleuvoir sur lui.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?