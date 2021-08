L’engouement pour Spider-Man : créez un appareil qui lance des toiles d’araignée

Ce n’est pas une nouvelle que c’est l’une des meilleures semaines de l’année pour les fans de merveille Ateliers. Est-ce après le lancement officiel de la bande annonce de Spider-Man : Pas de chemin à la maison, les réseaux sociaux étaient remplis de réactions positives, de mèmes et, comment pourrait-il en être autrement, des théories auxquelles cette saga de super héros nous y sommes habitués. Parmi les images les plus folles que les utilisateurs ont partagées, une en particulier a retenu notre attention : c’est un homme qui a créé un dispositif être comme Pierre Parker.







JT sont les initiales du jeune homme qui conduit Youtube un canal avec 169 000 abonnés appelé IRL construit. Ce n’est pas la première fois que l’on trouve une grande diversité de contenus pour ressembler à des personnages Marvel. Comment créer votre propre bouclier Capitaine Amérique, comment recréer les costumes de Thor ou comment simuler le réacteur à arc de Hombre de Hierro en guise de décoration, ce ne sont là que quelques-unes des idées partagées par les utilisateurs.

Cependant, ce youtuber s’est démarqué des autres. JT est un ingénieur et a entrepris de créer un appareil qui jeter des toiles pouvoir imiter les mouvements de Spider-Man. En premier lieu, il a pris comme faisant référence à James Hobson Hacksmith Industries, un autre ingénieur en partage de vidéos avec qui il a lancé le premier prototype en 2019. Mais le responsable de Built IRL a continué à travailler jusqu’à obtenir un matériau assez résistant pour balancer en l’air.

Dans sa vidéo, JT détaille tout sur l’appareil (YouTube Built IRL).



Deux ans plus tard, le fan de Peter Parker l’a obtenu et l’a partagé par le biais de film documentaire toutes les épreuves qu’il a traversées pour l’obtenir. Dans son vlog, il a tout détaillé sur le sac à dos avec compresseur d’air portable, les lanceurs aux poignets, les enrouleurs de câbles qui supportent le poids de son corps et des gants très spéciaux pour manipuler le mécanisme. Dans la version finale, son design comporte un briquet et un tuyau métallique dans lequel le propane comprimé est pompé.

Il fonctionne à travers un tube métallique dans lequel du propane comprimé (YouTube Built IRL) est pompé.



est expérience permet, ensuite, de lancer un câble noyé de crochets métalliques qui s’enroulent autour d’un poutre métallique et ils sécurisent JT. Dans une de ses vidéos il détaille que pour ne pas avoir à le charger entre chacune des activations, il a créé sept pichets qui est placé sur la ceinture et que vous pouvez alterner dans ses mouvements. Finalement, il l’a testé dans un champ avec des dizaines de trampolines et trampolines qui le protègent et l’encouragent à pouvoir imiter les mouvements du personnage joué par Tom Holland. Ce fut un succès : il l’a enregistré, l’a partagé sur les réseaux sociaux et a atteint millions de vues.