7 enquêtes paranormales de Real Ed et Lorraine Warren qui ont inspiré la franchise Conjuring

Ed et Lorraine Warren; deux des enquêteurs paranormaux les plus renommés de l’histoire américaine. Alors qu’ils sont maintenant connus d’un public plus large en raison de leurs caractérisations dans la franchise au succès phénoménal issue des films The Conjuring, les natifs du Connecticut ont accumulé près de quatre décennies d’enquêtes sur le paranormal – bien avant la vague actuelle de réalité basée sur émissions de télévision « chasse aux fantômes ». Alors, sans plus hésiter, jetons un coup d’œil à sept des enquêtes les plus notoires menées par Ed et Lorraine Warren.

« La hantise du Schtroumpl »

Le Smurl Haunting est nommé ainsi, pour Jack et Janet Smurl. Ils ont affirmé qu’un démon hantait leur maison à West Pittston, en Pennsylvanie entre 1974 et 1989. Le démon aurait jeté le chien de la famille dans un mur et poussé leur fille dans les escaliers. Les Warrens sont arrivés chez les Smurl en 1986 pour mener leur propre enquête. Ed Warren a décrit la présence démoniaque comme « très puissante » et a affirmé que l’entité était capable de secouer les miroirs et de déplacer les meubles. Warren a affirmé avoir enregistré des séquences audio de coups et de coups provoqués par le démon.

« Le poltergeist d’Enfield »

Cette affaire bien connue a fait l’objet de La conjuration 2. Cette affaire a vu les Warrens voler outre-mer à Londres, en Angleterre, afin d’enquêter sur des activités présumées d’esprit frappeur dans le nord de l’arrondissement londonien d’Enfield. Peggy Hodgson – une mère célibataire – avait initialement appelé la police après que deux de ses quatre enfants eurent signalé des bruits de coups sur les murs. Peggy elle-même a affirmé avoir vu des meubles bouger sans aucune explication. Cela a apparemment également été corroboré par un policier qui a visité la maison.

Ed et Lorraine Warren étaient convaincus que les événements étaient d’origine surnaturelle et semblaient être principalement axés sur deux des filles adolescentes de Peggy Hodgson – les filles semblant parfois léviter apparemment du sol. Il convient toutefois de noter que les deux filles, Margaret et Janet Hodgson, ont par la suite admis avoir fait des farces aux enquêteurs. Cette hantise a également formé l’intrigue d’une série télévisée Sky, projetée en 2015; la mini-série en trois parties, La hantise d’Enfield.

« La maison de la conjuration »

La maison en question, située à Harrisville Rhode Island, serait hantée par le fantôme d’une femme présumée être une sorcière. L’histoire communément admise affirme que la femme a tué son fils et elle-même afin de hanter les futurs occupants de la maison. L’enquête des Warrens a eu lieu en 1974 lorsqu’ils ont effectué des visites répétées dans la propriété afin d’enquêter sur les informations faisant état d’une entité malveillante capable de soulever des lits, tout en remplissant l’air d’une odeur de chair en décomposition.

Ce particulier était bien sûr la base du premier film titulaire de la série, La conjuration. Alors qu’Ed Warren était déjà décédé pendant la production du film, Lorraine Warren a servi de consultante sur le projet. À propos de cette enquête d’il y a longtemps, elle a admis: « Les choses qui se sont déroulées là-bas étaient incroyablement effrayantes. Cela m’affecte toujours d’en parler aujourd’hui. »

« Annabelle »

Une affaire qui n’a absolument pas besoin d’être présentée, car elle a commencé une série de spin-offs se déroulant dans La conjuration univers. Pas tout à fait la poupée effrayante représentée dans les films, la vraie vie Annabel était une poupée Raggedy Ann assez ordinaire. Cependant, cette poupée aurait été hantée.

Initialement offerte en cadeau à une étudiante infirmière en 1970, la poupée a apparemment commencé à se comporter étrangement. Un médium informa l’élève infirmière que la poupée était hantée par l’esprit d’une fille nommée Annabelle. Malgré les meilleurs efforts de l’étudiante et de sa colocataire pour accepter et même prendre soin de la poupée prétendument hantée, Annabelle montrait à plusieurs reprises des comportements malveillants et effrayants.

Les Warrens ont été appelés pour enquêter sur la poupée. Une fois leur enquête terminée, les Warren ont déclaré que la poupée était possédée par des démons – et l’ont déplacée pour la sécuriser dans leur propre musée à Monroe, Connecticut. Une brève rumeur a fait surface en 2020, affirmant qu’Annabelle s’était en quelque sorte échappée de son enclos au musée Warren, même s’il faut noter que les rumeurs ont été rapidement étouffées. Annabelle reste en sécurité à l’intérieur de son enclos.

« La maison Snedeker »

Ancien salon funéraire, les Warren sont arrivés en 1986 pour mener leur enquête. Les propriétaires de la maison avaient affirmé que leur fils souffrait de violents changements de personnalité à la suite d’une présence démoniaque dans la maison. La véracité de ces affirmations doit cependant être remise en question, compte tenu de la possibilité signalée que le fils souffrait de schizophrénie.

De plus, d’autres enquêteurs ont trouvé l’affaire particulièrement éprouvante. L’écrivain d’horreur Ray Garton a écrit son propre récit de la hantise présumée, Dans un endroit sombre : l’histoire d’une véritable hantise (1992). Dans ce roman de non-fiction, co-écrit avec Ed Warren, Lorraine Warren, Al Snedeker et Carmen Snedeker, Garton a parlé de sa frustration à essayer de reconstituer l’histoire vraie. Garton a déclaré: « La famille impliquée, qui traversait de graves problèmes comme l’alcoolisme et la toxicomanie, ne pouvait pas garder son histoire droite, et je suis devenu très frustré; c’est difficile d’écrire un livre de non-fiction quand toutes les personnes impliquées vous le disent différentes histoires ». De Lorraine Warren, Garton a été cité comme disant : « si elle me disait que le soleil se lèverait demain matin, j’aurais un deuxième avis ».

Le phénomène à la maison a été documenté à travers une série de médias, y compris le long métrage de 2009, La hantise dans le Connecticut.

« Amityville »

Un autre cas qui ne nécessite absolument aucune introduction. T l’horreur d’Amityville comme il est devenu connu, est devenu une franchise de plusieurs millions de dollars à part entière, vous pourriez être pardonné de penser que les films étaient leur propre marque de fiction. Cependant, c’est aussi probablement le cas le plus médiatisé des enquêtes menées par les Warrens.

Les événements paranormaux dans la maison de George et Kathy Lutz ont apparemment culminé avec leur fuite de leur maison de Long Island en 1975. Un an avant l’arrivée de George et Kath à la maison, il avait été rapporté que Ronald DeFeo Jr. avait assassiné les six de membres de sa famille avec une arme à feu. Les Warrens ont longuement enquêté sur la maison et étaient suffisamment confiants dans leurs conclusions pour déclarer la maison hantée. D’autres enquêtes ont cependant conclu depuis que l’activité paranormale présumée dans la maison était selon toute vraisemblance un canular.

L’affaire a été suffisamment médiatisée en 1977 pour justifier un livre, L’horreur d’Amityville – adapté en adaptations cinématographiques du même nom en 1979 et en 2005. Fait intéressant, l’avocat William Weber a déclaré qu’avec les occupants de la maison et l’auteur de L’horreur d’Amityville, Jay Anson, ils ont inventé l’histoire d’horreur entourant la maison « au-dessus de nombreuses bouteilles de vin ». La conjuration 2 serait un récit du récit d’Ed et Lorraine sur ce qui se passait pendant l’horreur d’Amityville.

« Le diable me l’a fait faire »

Il convient peut-être de clôturer notre liste par l’entrée la plus récente dans La conjuration séries. Le procès d’un certain Arne Cheyenne Johnson en 1981 deviendra mieux connu sous le nom d’affaire « The Devil Made Me Do It ». Pour le système judiciaire américain, ce serait la toute première fois qu’un accusé revendique la « possession démoniaque » comme élément central de la défense.

Johnson avait été accusé d’avoir tué son propriétaire, Alan Bono. Avant cela, les Warrens avaient été appelés pour enquêter sur une entité démoniaque possédant apparemment le frère cadet de la fiancée de Johnson. La famille Glatzel avait affirmé que David Glatzel, 11 ans, était possédé par un démon. Lorraine a affirmé que David léviterait, cesserait de respirer pendant des périodes inexplicables, parlerait en langues étrangères et partagerait même des visions prémonitoires – y compris le futur homicide involontaire commis par Johnson. Le démon, après avoir été exorcisé du corps de David, aurait élu domicile à l’intérieur d’Arne Johnson, contribuant directement à l’homicide involontaire du propriétaire Alan Bono. Le juge Robert Callahan a ensuite rejeté le plaidoyer de non-culpabilité de l’avocat de la défense Martin Minnella en vertu de la défense de possession, le déclarant « irrelatif et non scientifique ».

La conjuration : le diable m’a fait le faire est sorti au Royaume-Uni le 26 mai 2021 et aux États-Unis le 4 juin 2021. Dans le cadre de ses plans pour toutes les sorties de 2021 aux États-Unis, La conjuration : le diable m’a fait le faire sera également disponible en streaming sur le service HBO Max pendant un mois. Par la suite, le film sera retiré de HBO Max jusqu’à la période de sortie nationale régulière.

Sujets : Conjuration