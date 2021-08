Pourquoi Britney Spears a partagé des photos topless sur Instagram

Oups, elle a recommencé ! Le mardi 17 août 2021, Britney Spears est allée sur Instagram et a révélé la vérité derrière sa série de photos topless révélatrices.

Britney note dans son message que le dernier épisode de photos a été tourné le dimanche saint et Britney a utilisé le message pour répondre à certaines rumeurs.

Pourquoi Britney Spears partage des photos topless.

Britney a expliqué que ses récentes photos topless montrant ses seins ont été un moyen de se sentir libre après des décennies de contrôle et de jugement alors qu’elle continue son combat pour mettre fin à sa tutelle.

Britney veut « en mettre une couche » avec ses Instagrams seins nus.

« Avant de vous montrer plus de photos de mon corps », explique Britney dans le post, « Je veux que vous compreniez mes réflexions sur l’exposition de ma peau !!!! »

« Je parie que vous vous demandez pourquoi j’exposerais mon corps MAINTENANT… eh bien, c’est parce que je suis né dans ce monde nu et j’ai honnêtement l’impression que le poids de la volonté a été sur mes épaules et cela m’a fait me voir de cette façon ! !!! »

Britney Spears fait ensuite allusion aux implications métaphoriques de son désir de « jeter une couche » révélant ce qu’elle appelle sa « forme la plus pure ».

« Je voulais me voir d’une manière plus légère », écrit-elle, « … nue … comme la façon dont je suis née et pour moi, en repensant à mes photos quand je prends des photos, c’est fou la psychologie de me voir dans ma forme la plus pure prouve que la douleur… la peine… les larmes… et les lourds fardeaux ne sont pas qui je suis. »

Britney a nié avoir un boulot de seins.

Britney mange bien et attribue sa silhouette à son amour de la nourriture.

« Non les gars… Je n’ai pas eu de boulot en une semaine », a-t-elle écrit, « Je ne suis pas non plus enceinte… J’ai des seins sur ces photos parce que j’ai dévoré de la nourriture. »

Britney a dénoncé des doubles standards dans la façon dont les gens réagissent à la nudité des femmes.

Britney a ajouté: « À mon avis, c’est assez tordu la réponse immédiate lorsqu’une femme est chaude et qu’elle veut en perdre une couche » et par jeter une couche, elle veut dire littéralement.

« Je suis une femme …. une belle … femme sensible qui a besoin de me regarder dans ma forme la plus pure !!! » elle écrit : « Non… Je ne vais pas faire de photos seins nus pour le reste de ma vie car cela deviendrait ennuyeux, mais cela aide vraiment quand vous avez besoin d’être éclairé. »

Seins – ce n’est rien que nous n’ayons jamais vu auparavant, du moins pour la plupart d’entre nous. Lorsqu’une femme publie une photo seins nus sur les réseaux sociaux, elle reçoit une quantité inquiétante de réactions négatives. Mais les hommes seins nus ? C’est une chose tout à fait acceptable à montrer sur le Web mondial.

Le double standard est irréel et Britney a décidé d’exprimer sa position sur la question.

Après tout, Britney a été tellement contrôlé par cette tutelle, nous devrions être plus encourageant de son effort pour explorer un peu de liberté seins nus.

Britney aime certains des mèmes #FreeTitney.

Dans son message, Britney a adressé un petit mot à sa base de fans et à tous ses supporters #FreeBritney.

« J’admets que les commentaires de FREE BRITNEY après avoir enlevé ma chemise étaient vraiment très drôles !!! La campagne Free Britney a commencé avec toutes vos incroyables chemises roses Free Britney il y a 3 ans !!! » Britney a écrit dans son message.

Et peut-être que l’information la plus frappante, mais la plus obsédante, que Britney a écrite dans son article Instagram d’un paragraphe était lorsqu’elle a laissé entendre que le mouvement Free Britney est plus complexe que ses fans ne le sauront jamais.

« Le mouvement a une signification bien plus profonde que vous ne pouvez l’imaginer », a-t-elle écrit, « mes fans ont toujours été tellement incroyables et je vous aime tous !!!! »

Izzy Casey est un écrivain qui couvre la culture pop, le divertissement et l’actualité.