Qui est Stephen Griffiths, le tueur en série qui admirait Jeffrey Dahmer

Après le succès de la série netflix à propos de Jeffrey Dahmer, la conversation du tueur dit «Le cannibale de Milwaukee”. Cependant, il n’a pas été le seul à s’engager homicides multiples et consomment une partie du corps de leurs victimes. L’un des cas les plus courants était celui de Stephen Griffiths, qui admirait les criminels de ce type.

Les plateformes de streaming regorgent de différentes séries et documentaires sur des personnages infâmes qui ont assassiné des dizaines de victimes : Ted Bundy, John Wayne GacyCharles Manson, fils de Samentre autres.

Bien que cela semble quelque chose de lointain et que cela ne se soit produit qu’aux États-Unis entre les années 70 et 90, de nouveaux cas continuent d’apparaître dans diverses parties du monde.

En 2004, Armin Meiwes, connu sous le nom de « Le cannibale de Rotenburg », a été condamné pour le meurtre de Bern Jurgen Armando, qui a également coupé des parties du corps et tenté de les consommer. Cela s’est passé en Allemagne.

En 2016, Austin Harrouff, un étudiant de Floridea été capturé après avoir attaqué un couple et, vraisemblablement, partie digérée de visage de victime masculine.

Au Royaume-Uni, ils ont également eu leur part de tueurs en série et l’un d’eux est Stephen Griffiths. Ensuite, nous vous dirons tout ce que nous savons sur le « Crossbow Cannibal »

QUI EST STEPHEN GRIFFITHS, CONNU COMME « L’ARBALÈTE CANNIBALE » ?

Stephen Griffiths était un tueur en série qui, en 2010, a fait la une des journaux lorsqu’il a été révélé que il avait tué trois femmes et dévoré une partie de leurs cadavres.

L’homme était un criminologue qui avait un musée personnel dédié aux homicides comme Jack l’Éventreur, Ted Bundy et Jeffrey Dahmer.

DONNÉES PERSONNELLES DE STEPHEN GRIFFITHS

Nom complet: Stephen Shaun Griffiths

Stephen Shaun Griffiths Date de naissance: 24 décembre 1969

24 décembre 1969 Âge: 52 ans

52 ans Lieu de naissance: Dewsbury, Yorkshire, Royaume-Uni

Dewsbury, Yorkshire, Royaume-Uni Nationalité: Britanique

Britanique Pères : Moira Dewhirst et Stephen Griffiths

Moira Dewhirst et Stephen Griffiths Nombre de victimes : 3 (officiellement)

QUE S’EST-IL PASSE DANS L’ENFANCE DE STEPHEN GRIFFITHS POUR FAIRE DE LUI UN TUEUR EN SERIE ?

Stephen Shaun Griffiths Il était le fils aîné de Moira Dewhirst et Stephen Griffiths Sr. Né le 24 décembre 1969 à Dewsbury, Yorkshire, Royaume-Uni. Apparemment, il avait des problèmes familiaux, car a passé la majeure partie de son enfance dans un orphelinat.

De plus, interrogé sur les raisons pour lesquelles il a tué les femmes, il a déclaré qu’il détestait les prostituées. Selon ses aveux, en eux il voyait sa mère se refléterqui l’avait séparé de son père et aurait eu une vie sexuelle très active.

Sa personnalité semblait calme, mais il aimait torturer des animaux sans défense et les disséquer. À 16 ans, il a abandonné l’école et a commencé à cambrioler des magasins.

STEPHEN GRIFFITHS AVAIT DÉJÀ ÉTÉ EN PRISON

Quand il avait 17 ans, ses actions ont dégénéré violemment, alors que poignardé le gérant d’un supermarchéce que ça coûte trois ans de prison.

Après avoir purgé sa peine en prison, il a été évalué par un psychiatre, qui a déterminé que Stephen Griffiths pourrait réintégrer la société.

STEPHEN GRIFFITHS A ÉTUDIÉ LA CRIMINOLOGIE

Beaucoup pensaient que son séjour en prison avait fait réfléchir Stephen Griffiths, alors qu’il se consacrait à terminer ses études secondaires, puis a étudié la psychologie à l’Université de Leeds.

Plus tard, il a fait un doctorat en criminologie au Bradford College. Grâce à cela, il a commencé à travailler dans le département spécialisé de ce domaine dans la même ville.

STEPHEN GRIFFITHS A ADMIRÉ LES TUEURS EN SÉRIE

Selon certains témoignages, Stephen Griffiths avait un musée personnel dans son bureau à domicile. Les murs de la chambre étaient couvertures photo de Jeffrey Dahmer, John Wayne Gacy, Fred et Rose West et Ed Gein.

Cependant, comme je préparais une thèse sur le sujet, tout le monde ils pensaient que la décoration inhabituelle était due à sa passion pour ses études.

LE CRIME DE STEPHEN GRIFFITHS QUI A CONDUIT À SA CAPTURE

Selon le criminologue James Treadwell, Stephen Griffiths avait deux typologies marqués qui se contredisaient.

« Nous avons un tueur minutieux et minutieux qui laisse rarement des indices. Et, d’autre part, il y a le meurtrier désorganisé, qui laisse des traces et commet souvent des crimes sexuels sur place. D’après ce qui s’est passé, Griffiths a des caractéristiques à la fois« , a-t-il déclaré à la BBC.

Dans l’une de ses actions imprudentes, le Le 21 mai 2010, a été filmé par une caméra de sécurité en train de battre une femme et de lui tirer une balle dans la tête avec une arbalète. Il a continué à la porter sur une épaule jusqu’à ce qu’elle soit hors de portée de l’objectif.

L’arbalète utilisée par Stephen Griffiths pour assassiner Suzanne Blamires (Photo : West Yorkshire Police)

De l’autre côté, un agent de sécurité avait pu assister à toute la scène et a appelé la police. Puis on a pu voir sur l’enregistrement qu’il réapparaissait, mais cette fois avec un sac en plastique qui semblait très lourd.

Trois jours plus tard, Stephen Griffiths a été arrêté et plus tard Ils ont découvert le cadavre démembré d’une femme dans la rivière Aire. Il s’agissait de Suzanne Blamirequi était une travailleuse du sexe de 36 ans.

STEPHEN GRIFFITHS A CONFESSÉ SES CRIMES

Automatiquement, il a avoué son crime et confirmé avoir assassiné deux prostituées. Ses victimes confirmées étaient Susan Rushworth (43 ans) et Shelley Armitage (31 ans).. Cependant, il a affirmé avoir tué plus de femmes, mais ne se souvenait pas de leurs noms ni de la date exacte des meurtres.

De plus, il a expliqué que gardé certaines parties de leurs carcasses à mangerprécisant qu’il les cuisinait parfois ou les mangeait crus.

OÙ SE TROUVE ACTUELLEMENT STEPHEN GRIFFITHS ?

A 40 ans, Il a été condamné à la prison à vie pour le meurtre de trois femmes.. La condamnation a été prononcée le 21 décembre 2010, après que l’homme a plaidé coupable à Leeds Crown Court.

Actuellement, Stephen Griffiths reste à la prison de Wakefield.