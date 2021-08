Sex Education 3 Le couple qui devrait occuper le devant de la scène dans Sex Education 3

Éducation sexuelle C’est l’une des émissions qui a marqué un avant et un après pour le géant du streaming, Netflix. C’est un succès tant pour la critique spécialisée que pour le public. Une véritable démonstration des meilleures pratiques dans la production de télévision moderne. Le programme est axé sur Otis Milburno (Asa Butterfield) et son service de thérapie sexuelle amateur, une tâche qui parfois ne fonctionne pas aussi bien qu’elle le souhaiterait. Le jeune homme entretient une relation, qui pourrait bien être romantique, avec Maeve Wiley (Emma Mackey).







Les fans de la série espèrent que ces personnages expriment leurs sentiments et passent au niveau supérieur. Pendant qu’ils se décident, un autre couple peut prendre le devant de la scène et raconter une histoire chargée d’émotion. On parle de Eric (Ncuti Gatwa) et l’ex-intimidateur Adam (Connor Swindells). Après une rencontre sexuelle inattendue entre eux lors de la première saison, le couple s’est séparé pendant un certain temps.

Eric et Adam méritent plus d’importance dans l’éducation sexuelle

Cependant, après avoir fait face aux peurs et à la possibilité d’acceptation de soi, Adam a déclaré son amour à Éric devant toute l’école lors d’une représentation de Roméo et Juliette. La vérité est que la saison 3 de la série trouvera ce couple comme l’un des principaux attraits de l’offre qui Éducation sexuelle propose à votre public.

L’intrigue entre Éric et Adam c’est fascinant à bien des égards. D’une part, il s’agit d’une approche différente de la psychologie autour de la sexualité dans la mesure où la relation de Otis et Maeve ils ne pourraient jamais atteindre. L’évolution de Adam, qui va d’une tension émotionnelle due à ce qu’il vit, à la recherche de Éric.

Le conflit entre Éric et Adam Dans la deuxième saison de la série, il les a trouvés séparés et dans une relation instable. Il sera intéressant de voir le développement de ces personnages maintenant qu’apparemment, ils sont dans le même « page » et ils peuvent vivre une histoire d’amour sans préjugés et s’accepter tels qu’ils sont.