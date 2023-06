La magie de Google Photos est accessible à tous : vous pouvez désormais créer une photo cinématographique manuellement, si vous payez

12719 LIVRE PHOTO CEWE Petit Carré - 15 x 15 cm - 26 pages

Compact et tendance, le LIVRE PHOTO CEWE 15 x 15 cm réunit tous vos petits et grands moments de bonheur, parfait pour un cadeau photo personnalisé qui fera plaisir à tous?! - Format compact facile à prendre en main : 15 x 15 cm - Disponible avec une couverture rigide, souple ou carnet - Effets reliefs disponibles sur la couverture rigide - Élu "Meilleur service d'impression photo" TIPA Awards 2022 - Impression sur du papier certifié FSC® - Bénéficiez d'une remise pour plusieurs exemplaires commandés Immortalisez vos souvenirs dans un petit livre photo personnalisable au format carré à emporter partout avec vous ! Pourquoi créer un mini album photo CEWE ? Ce mini livre photo à personnaliser se distingue par un format passe-partout (15x15 cm) qui permet de l’emporter avec vous, où que vous vous trouviez. On peut le glisser dans la poche, le sortir et le parcourir pour le présenter ou se remémorer de beaux souvenirs. Une escapade à l’étranger, un baptême, un anniversaire ou un mariage... Toutes les idées sont bonnes pour créer un album photo personnalisé qui vous ressemble et affiche vos plus belles photos. Quelles sont les caractéristiques de ce petit livre photo ? Le mini album photo dispose de 26 à 202 pages et mesure 15 x 15 cm (format carré), ce qui facilite sa manipulation et son rangement. Avec une finition de haute qualité pour un rendu exceptionnel, votre petit livre photo bénéficie ainsi de la même qualité d’impression à l’extérieur, comme à l’intérieur. Comment créer facilement mon mini livre photo original ? Grâce à l’outil de personnalisation, concevoir un petit album photo en ligne ne vous aura jamais paru aussi simple. De l’orientation de la photo et de son emplacement au remplissage de l’arrière-plan sur chaque page, vous avez tous les outils en main pour créer l’album photo petit format que vous désirez. Par la suite, cela peut même vous permettre de réaliser d’autres idées créatives avec un album photo personnalisé en format plus grand.