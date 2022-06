Top Gun: Maverick vole haut au box-office avec une ouverture de 124 millions de dollars

Top Gun : Maverick est un énorme succès au box-office. Alors qu’on avait prévu que le nouveau film attirerait des cinéphiles, la suite a quand même réussi à dépasser les attentes avec un week-end astronomique de 134 millions de dollars dans les cinémas nord-américains. On s’attend à ce qu’il dégage 151 millions de dollars jusqu’à lundi alors qu’il continue de se frayer un chemin à travers les théâtres pour le week-end de vacances du Memorial Day, bien que cela le mettra juste en deçà du record de 2017 établi par Pirates des Caraïbes : Jusqu’au bout du monde avec 153 millions de dollars. Prise en compte des ventes de billets dans le monde entier, Top Gun : Maverick est à 248 millions de dollars au total.

La suite établit également un nouveau record de carrière pour la star Tom Cruise. Il s’agit du premier film national le plus rentable de la longue carrière de l’acteur vétéran, marquant également le premier de ses films à dépasser la barre des 100 millions de dollars lors de son week-end d’ouverture. Son record précédent était de 64 millions de dollars pour La guerre des mondes en 2005. Le film tombe juste derrière Spider-Man : Sans retour (260 millions de dollars), Doctor Strange dans le multivers de la folie (187 millions de dollars) et The Batman (134 millions de dollars) comme l’un des plus hauts revenus de l’ère de la pandémie.

Pour ce qui est de Doctor Strange 2 la suite de super-héros a été détrônée par Top Gun : Maverick tombant à la deuxième place avec 16,4 millions de dollars tirés pour ce film. Le film Bob’s Burgers a fait ses débuts au n ° 3 avec 12,6 millions de dollars, tandis que le reste des films qui composent les cinq premiers sont Downton Abbey : une nouvelle ère à 5,9 millions de dollars et Les méchants à 4,6 millions de dollars.

C’est toujours un défi pour une suite d’égaler la qualité d’un film original populaire, mais Top Gun : Maverick a dépassé les attentes des critiques autant qu’il a dépassé ses objectifs au box-office. Il a obtenu un rare A + CinemaScore car la plupart de tous ceux qui voient le film pensent que c’est un film incroyable. Il a également une note fraîche de 96% avec les critiques de Rotten Tomatoes tandis que son score d’audience est encore plus élevé avec un score presque parfait de 99%. Ajoutez à cela les énormes profits à venir, et Top Gun : Maverick s’est déjà avéré être un énorme succès.

Classé PG-13, Top Gun : Maverick étoiles Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell, Lewis Pullman et Val Kilmer. Il est réalisé par Joseph Kosinski et écrit par Ehren Kruger, Eric Warren Singer et Christopher McQuarrie.

Vous pouvez lire des informations plus détaillées sur le box-office sur The Numbers, et vous pouvez voir la liste complète des 10 meilleurs pour le week-end ci-dessous.

Top Gun : Maverick – 124 millions de dollars Doctor Strange dans le multivers de la folie – 16,4 millions de dollars Le film Bob’s Burgers – 12,6 millions de dollars Downton Abbey : une nouvelle ère – 5,9 millions de dollars Les méchants – 4,6 millions de dollars Sonic le hérisson 2 – 2,2 millions de dollars Tout partout tout à la fois – 2,5 millions de dollars La cité perdue 1,8 million de dollars Hommes – 1,2 million de dollars Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore – 905 000 €