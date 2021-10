Hands On: Conquérir la capitale dans le dernier DLC londonien de Train Sim World 2 sur PS5

Après près de deux ans de solitude forcée par une pandémie, cet auteur se languissait pratiquement de l’agitation de Londres le week-end dernier : la chaleur montante du métro londonien, les panneaux « Stand to the Right » souvent ignorés à côté des rampes d’escalier en caoutchouc, et le bruit strident des freins du train arrivant à Euston Square avec trois minutes de retard. Mais quelques secondes après avoir été entassé dans une voiture comme du poisson en conserve, à côté d’un homme sans masque avec la faible odeur de vindaloo de la nuit dernière sur son souffle, la romance de la Victoria Line s’est rapidement évaporée.

Heureusement, il y a toujours Train Sim World 2, un jeu PlayStation 5 et PS4 où les transports en commun viennent sans réserves. Nous avons écrit sur un certain nombre d’itinéraires qui ont été ajoutés en tant qu’extensions à cette version, faisant l’éloge de l’aspect de tourisme virtuel fourni par la simulation ferroviaire – mais vous ne pouvez vraiment pas battre ces lignes que vous avez empruntées dans la vie réelle. C’est pourquoi nous attendions patiemment le London Commuter, qui dépeint les quelque 50 miles entre Londres Victoria et Brighton. Il fait partie du nouveau pack Rush Hour et est peut-être notre ajout préféré jusqu’à présent.

Pour ceux d’entre vous qui ne le savent pas, le Gatwick Express est un service ferroviaire accéléré qui relie Londres et Brighton à l’aéroport de Gatwick. Nous avons pris ce train plusieurs fois – une fois cachés dans les toilettes, car nous avions acheté un billet moins cher – et le voyage de la capitale anglaise vers la mer est emblématique. En chemin, vous passez devant l’ostentatoire centrale électrique de Battersea et traversez le viaduc de la vallée de l’Ouse avant d’arriver au bord de la mer à Brighton. C’est un très beau voyage.

Et le développeur Dovetail s’est vraiment surpassé avec la quantité de détails qu’il contient dans cet itinéraire. Alors que nous apprécions l’aspect évasion de la série Train Sim World, le studio britannique travaille avec un budget restreint compte tenu de la nature de niche de son titre de tente. Et pourtant, le détail est extraordinaire ici : les passerelles contemporaines de la plate-forme d’East Croydon ont un aspect futuriste à la limite lorsque vous parcourez la gare, tandis que vous verrez même des avions atterrir lorsque vous vous arrêterez à Gatwick pour laisser monter et descendre les passagers.

Il y a deux trains inclus dans ce DLC : le BR 377 en livrée Southern et le BR 387 en livrée Gatwick Express. Les deux ont été rendus impeccablement et frisent les niveaux d’attention obsessionnelle du détail de Gran Turismo. Ce sont aussi des trains amusants à conduire : cet auteur n’est pas exactement un expert en locomotives, et le levier combiné puissance/frein facilite l’arrêt et le démarrage. Avec le Gatwick Express, vous quitterez principalement Londres et traverserez la campagne jusqu’à Brighton, mais le BR 377 vous chargera de plus de services d’arrêt et de démarrage à travers les nombreuses gares plus petites le long du chemin.

Et c’est un itinéraire dense, ne vous y trompez pas. L’extension comprend 1 500 services alléchants, et vous pouvez conduire chacun d’eux. Cela a entraîné quelques problèmes au lancement : nous sommes restés bloqués aux feux rouges à quelques reprises – il y a un parcelle pour que Dovetail dépanne ici – mais cela signifie que lorsque tout fonctionne, vous allez voir des trains vous traverser toutes les quelques minutes. Il capture définitivement ce sentiment d’« heure de pointe ».

Malheureusement, le développeur a dû désactiver l’augmentation du nombre de passagers du Boston Sprinter, et vous avez l’impression que le moteur est à rude épreuve. L’équipe est plutôt bonne en termes d’optimisation, nous nous attendons donc à de grandes améliorations au cours des prochains mois, mais ne prévoyons pas des performances sans faille si vous décidez de sortir le Gatwick Express au milieu d’une tempête de neige en janvier – nous avons réussi à faire planter complètement notre PS5 .

Le nouveau train ajouté à la ligne Bakerloo Line fonctionne un peu mieux mais reste fidèle au thème de Londres. Le stock de 1938 sorti cette semaine est inspiré des rails abandonnés d’une époque révolue, mais c’est en fait la même unité qui dessert le DLC de l’île de Wight dont nous avons parlé l’année dernière. Il s’agit d’un magnifique train rétro, et pendant que vous le conduirez dans l’incarnation moderne du métro de Londres, l’attention portée aux détails sur le mobilier est sans précédent. En fait, nous nous sommes retrouvés à laisser l’IA conduire et à simplement profiter du paysage en tant que passager.

Le studio s’en tiendra à ce format de rail rétro lorsqu’il sortira son extension Cornwall sur le thème des années 90 plus tard cette année, que nous avons hâte d’essayer. Sur une console où les blockbusters ne manquent pas, nous avons trouvé que Train Sim World 2 est la constante à laquelle nous revenons sans cesse. Dovetail Games a encore beaucoup à améliorer en termes de performances de base, mais l’attention portée aux détails dans ces derniers itinéraires montre à quel point le développeur est venu – et en termes d’évasion numérique brute, il n’y a toujours rien de mieux que cela sur la PS5.

Quel est votre jeu PS5 préféré pour l’évasion ces jours-ci ? Avez-vous déjà pris l’un des trains mentionnés dans cet article ? N’oubliez pas d’acheter un billet dans la section commentaires ci-dessous.