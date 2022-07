Netflix : la nouvelle série sur le voyage dans le temps avec une actrice Marvel

NETFLIX

L’un des protagonistes d’Eternals travaillera avec Shawn Levy dans une nouvelle fiction surnaturelle. Découvrez comment elle est devenue la favorite du public.

© GettyActrice Marvel qui rejoint Netflix avec une série de voyages dans le temps.

La Univers cinématographique Marvel il fonctionne comme un tremplin important pour les acteurs de l’industrie. Et c’est que, bien que la plupart d’entre eux aient une vaste expérience à l’écran, à de nombreuses reprises, ils n’obtiennent pas une popularité mondiale tant qu’ils ne font pas partie de la franchise de super-héros. C’est le cas d’une comédienne prête à sauter le pas et rejoindre netflix avec un nouveau série voyage dans le temps. Passez en revue ici tout ce qui est connu jusqu’à présent!

Il s’agit de Gemma Chanle protagoniste de Éternels. Dans le film sorti en 2021, il a joué Sersi, l’une des dirigeantes de cette équipe de super-héros qui vit sur Terre depuis des siècles et qui se déguise en conservatrice au Natural History Museum de Londres. Grâce à sa capacité à manipuler la matière, il parvient à modifier la composition de tout matériau non sensible qu’il touche et à protéger les humains des déviants.

Après être devenue l’une des favorites du public, Gemma Chan a été convoquée pour jouer dans la prochaine série Netflix. sera intitulé La lune représente mon coeur et aura comme producteur exécutif un expert en fiction surnaturelle : Shawn Prélèvement. Il est l’esprit derrière des projets comme choses étrangesqui a présenté aujourd’hui le volume 2 de la quatrième saison sur la plateforme de streaming.

De quoi s’agira-t-il ? La lune représente mon cœur est le premier roman à paraître de Pim Wangtechawat, qui a déjà vendu les droits pour le développement de la série limitée. L’histoire tourne autour d’une famille anglo-chinoise qui a la capacité secrète de voyager dans le temps. Tout comme les parents disparaissent, leurs enfants doivent les chercher à travers le temps, à mesure qu’ils grandissent.

Le livre original sera publié en 2023, donc la date de première des épisodes reste encore à connaître. Shawn Levy, le cinéaste derrière FreeGuy vous êtes prêt à conduire piscine morte 3, a signé un contrat de cinq ans avec Netflix en 2020. après avoir dirigé Le projet Adam avec Ryan Reynolds, se lancera dans ce nouveau challenge. De son côté, Gemma Chan a à son agenda la première de Ne t’inquiète pas chérie par Olivia Wilde, la série Apple Extrapolations et le film New Regency True Love.

