Dead by Daylight: Compétences, avantages et Mori de Twin Killer et Elodie Beaumont

Les nouveaux personnages du 18e chapitre de Mort à la lumière du jour ont été révélés. Désormais, les tueurs sont Les jumeaux alias les jumeaux ainsi que le nouveau survivant Élodie Beaumont Disponible pour les tests sur les serveurs PTB et donc aussi les avantages et les compétences que les nouveaux arrivants apportent avec eux. Nous vous donnons un aperçu.

Dead by Daylight: 18e chapitre Une reliure du genre

Comme pour presque tous les nouveaux chapitres de « Dead by Daylight », une nouvelle carte et de nouveaux personnages sont publiés. En tant que novice de la carte, il existe une version alternative du domaine skiable Ormond ajouté en tant que nouveaux survivants Élodie Beaumont. Le tueur ne vient pas seul dans « A Binding of Kin » cette fois, mais célèbre la solidarité avec son petit frère en tant que 22e tueur jumeaux.

Les jumeaux: avantages et compétences

Mais que peut réellement faire le tueur 2 en 1? Nous vous présentons les compétences et les talents du double pack meurtrier:

Capacité spéciale: liens de sang – Les jumeaux peuvent être séparés les uns des autres en appuyant sur le bouton Capacité et le petit frère Victor est relâché. Ensuite, vous pouvez choisir entre le contrôle des deux frères et sœurs commutateur . Quand Victor n’est pas actif, Charlotte montre son instinct de tueur Auras d’autres survivants qui sont si proches qu’ils peuvent entendre les cris de Victor. Si un survivant se défend et expulse Victor, après un certain temps, il repousse sur le haut du corps de Charlotte.

– Les jumeaux peuvent être séparés les uns des autres en appuyant sur le bouton Capacité et le petit frère Victor est relâché. Ensuite, vous pouvez choisir entre le des deux frères et sœurs . Quand Victor n’est pas actif, Charlotte montre son instinct de tueur qui sont si proches qu’ils peuvent entendre les cris de Victor. Si un survivant se défend et expulse Victor, après un certain temps, il repousse sur le haut du corps de Charlotte. Attaque spéciale: sauter – Lorsque vous contrôlez Victor, un saut peut être rechargé en maintenant le bouton de compétence enfoncé. Si vous attaquez ensuite, vous sautez sur les survivants. Si l’attaque réussit, le survivant devient blessé et laisse tomber ses objets. Si le survivant était en pleine santé, Victor s’accroche à eux et leur donne le Effets de statut Cassé, Aucune idée et Incapable de bouger. Cela signifie: aucun casier ne peut être entré, aucune porte de sortie ne peut être franchie et les auras de l’instinct de tueur des survivants à proximité sont révélées.

Le duo meurtrier a même deux Moris dans leurs bagages au lieu d’un seul. © Behaviour Interactive

Les avantages

Coup de grâce (Coup de grâce): à chaque fois qu’un générateur est terminé, le tueur reçoit un jeton. Si un jeton est utilisé, la distance de la prochaine attaque par saut est augmentée de 60/80/100% élevé.

(Coup de grâce): à chaque fois qu’un générateur est terminé, le tueur reçoit un jeton. Si un jeton est utilisé, la distance de la prochaine attaque par saut est augmentée de élevé. oppression (Opression): Lorsqu’un générateur est endommagé, sa progression Trois générateurs supplémentaires sélectionnés au hasard. Lorsqu’un de ces générateurs est réparé, un test de compétence est déclenché pour tous les survivants qui le réparent. Le talent a un temps de recharge de 120/100/80 secondes .

(Opression): Lorsqu’un générateur est endommagé, sa progression générateurs supplémentaires sélectionnés au hasard. Lorsqu’un de ces générateurs est réparé, un test de compétence est déclenché pour tous les survivants qui le réparent. Le talent a un temps de recharge de . Accapareurs (Accapareur): le tueur reçoit un indice lorsque les survivants interagissent avec un coffre ou ramassent un objet dans un rayon de 24/36/48 mètres est situé.

Voici à quoi ressemble le Mori des jumeaux dans « Dead by Daylight ».

Élodie Beaumont et leurs avantages uniques

Comme ses compagnons de souffrance, la fanatique occulte parisienne est dotée de trois talents spéciaux que vous pouvez débloquer progressivement dans le réseau sanguin de « Dead by Daylight »:

évaluation (Évaluation): Le tour commence par 3 jetons . Si un coffre a déjà été ouvert, le survivant peut utiliser un jeton pour l’ouvrir 40% recherchez un article plus rapidement.

(Évaluation): Le tour commence par . Si un coffre a déjà été ouvert, le survivant peut utiliser un jeton pour l’ouvrir recherchez un article plus rapidement. illusion (Déception): les casiers ne peuvent pas être entrés pendant que le survivant sprinte. Pour le tueur, cependant, il semble que le survivant fasse exactement cela. Après cela sera 3 secondes ne laissez aucune marque de rayures. Le temps de recharge dure 60 secondes.

(Déception): les casiers ne peuvent pas être entrés pendant que le survivant sprinte. Pour le tueur, cependant, il semble que le survivant fasse exactement cela. Après cela sera ne laissez aucune marque de rayures. Le temps de recharge dure 60 secondes. Sauvage se tortillant (Lutte pour le pouvoir): L’avantage est activé lorsque le survivant est porté par un tueur et passe à une valeur de 35% est épuisé. Si l’avantage est alors actif, une palette évidente peut être renversée, ce qui étourdit le tueur. Le talent n’est désactivé qu’après un étourdissement réussi.

La Française Elodie Beaumont a trouvé un nouvel ajout à la liste des personnages de «Dead by Daylight» © Behavior Interactive

Quand exactement le nouveau chapitre « Dead by Daylight » apparaîtra n’a pas encore été annoncé. Du début de la PTB à la sortie finale, cependant, cela ne prend jamais beaucoup plus de trois semaines. On pouvait donc s’attendre à «A Binding of Kin» d’ici la fin novembre.

