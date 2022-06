L’école élémentaire Robb, site du massacre, sera rasée, selon le maire d’Uvalde

L’école élémentaire d’Uvalde, au Texas, où un homme armé a tué 19 élèves et deux enseignants le mois dernier, sera démolie, a déclaré le maire de la ville.

S’exprimant lors d’une réunion émouvante du conseil avec les résidents mardi, le maire d’Uvalde, Don McLaughlin, a déclaré qu’il ne croyait pas qu’un enfant ou un enseignant devrait être invité à retourner à l’école élémentaire Robb, où la fusillade meurtrière s’est déroulée le 24 mai.

« Je crois comprendre – et j’ai eu cette discussion avec le surintendant – que l’école sera démolie », a-t-il déclaré.

« Vous ne pouvez jamais demander à un enfant de retourner dans cette école ou à un enseignant de retourner dans cette école », a ajouté McLaughlin.

Aucun calendrier de démolition n’a été fourni.

Le président Joe Biden avait également précédemment exprimé son soutien à la destruction de l’école.

Robb Elementary ne sera pas la première école à être rasée à la suite d’une tragédie majeure.

L’école élémentaire Sandy Hook de Newtown, dans le Connecticut, où 20 élèves et six membres du personnel ont été tués par balle par un homme armé de 20 ans en 2012, a également été démolie et reconstruite.

Lors de la réunion du conseil de mardi, McLaughlin a exprimé sa frustration face aux difficultés à obtenir des réponses de ceux qui enquêtent sur la fusillade mortelle à Robb Elementary, ainsi que la réponse de la police, qui a été fortement critiquée.

Avec les Texas Rangers, une agence du ministère de la Sécurité publique du Texas, qui dirige l’enquête, McLaughlin s’est dit contrarié que lui et d’autres responsables de la ville ne reçoivent pas de mises à jour sur l’enquête.

« Je suis très frustré par la façon dont ils gèrent la situation. Très frustré parce que, comme je l’ai dit, nous n’obtenons aucune information », a-t-il déclaré.

Le maire a déclaré qu’il prévoyait de partager toutes les mises à jour au fur et à mesure qu’elles viendraient avec le public.

« Les gants sont enlevés », a-t-il dit. « Comme nous le savons, nous le partagerons. »

« Nous n’allons plus nous retenir », a-t-il déclaré. « Nous avons gardé le silence à la demande (d’autres agences) parce que nous pensions que nous faisions une enquête formelle et que nous faisions la bonne chose. »

« Ce qui compte pour Uvalde, c’est que ces familles au cœur brisé et cette communauté en deuil obtiennent une enquête complète et un rapport précis sur ce qui s’est passé ce jour-là », a-t-il déclaré.

Mardi, le directeur du département de la sécurité publique du Texas, Steve McCraw, a déclaré que la réponse des forces de l’ordre à la fusillade de l’école d’Uvalde était un « échec lamentable ».

S’exprimant lors d’une audience du comité sénatorial de l’État à Austin, McGraw a déclaré qu’il y avait « des preuves irréfutables que la réponse des forces de l’ordre à l’attaque de Robb Elementary était un échec lamentable et contraire à tout ce que nous avons appris au cours des deux dernières décennies depuis le massacre de Columbine. ”

Alors que les forces de l’ordre font face à des réactions négatives suite à la décision d’attendre environ une heure pour des renforts au lieu de se déplacer vers le tireur pendant la fusillade dans l’école, McGraw a déclaré que la vie des policiers était plus importante que celle des jeunes enfants ce jour-là.

« La seule chose qui empêchait un couloir d’officiers dévoués de (entrer dans les salles) 111 et 112 était le commandant sur place qui a décidé de faire passer la vie des officiers avant la vie des enfants », a-t-il déclaré.

Cette histoire est apparue pour la première fois sur NBCNews.com.