Un expert en langage corporel révèle quatre gestes qui ont éloigné Chris Watts

Laboratoires Gilbert Gilbert Trousse Nomade Gestes Barrières

Trousse Nomade Gestes Barrières est une trousse du laboratoire Gilbert qui contient : 1 Gel hydroalcoolique Bactidose 75ml est efficace sur les virus de la gastroentérite. 1 Crème mains Laino 50ml à destination des mains sèches à très sèches. Grâce à la cire d'abeille et à l'association glycérine et karité, ce soin apaise la peau qui tiraille et assure une hydratation continue pendant 24h. La peau est nourrie, soulagée, réparée et protégée. 1 Spray Air Le Comptoir Aroma 30ml composé d'huile essentielles biologiques de Citron, Orange Douce, Menthe poivrée et Cyprès. Idéal pour assainir votre maison, le spray parfumera agréablement votre intérieur d'une note olfactive fraîche et fruitée. 1 ouvre-porte sans contact pour ne pas se contaminer avec les gestes quotidiens basiques (toucher des portes, poignées, fenêtres, sacs …)