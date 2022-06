Trop produit : Samsung est probablement assis sur 50 millions de smartphones

Selon un nouveau rapport, Samsung a peut-être surestimé sa demande de smartphones cette année. Le fabricant aurait produit 50 millions d’appareils de trop, qui se trouvent désormais dans les entrepôts des revendeurs.

Comme le rapporte le site coréen The Elec, Samsung s’était fixé un objectif élevé au dernier trimestre 2021 : 334 millions de smartphones devraient être vendus en 2022. Cependant, la lenteur des ventes a contraint le fabricant à réduire le nombre d’appareils à 270 millions cette année. Mais cet objectif pourrait aussi être loin d’être atteint, car il y a actuellement 50 millions de smartphones dans les entrepôts des concessionnaires en attente d’être vendus.

Une surproduction de 18 %

Dans les premiers mois de l’année, Samsung aurait produit 20 millions de smartphones par mois, rapporte The Elec. Depuis mai, il n’y en aurait plus que 10 millions. C’est la réponse de Samsung aux stocks pleins et à la faible demande. Si les Coréens continuaient à être coincés avec 50 millions de smartphones d’ici la fin de l’année, l’entreprise aurait une surproduction d’environ 18 %. Une surproduction d’environ 10 % serait acceptable, écrit The Elec.

La série A de Samsung s’affaiblit

Fait intéressant, ce ne sont pas les produits phares à prix élevé de Samsung comme la série Galaxy S22 ou les Galaxy Z Fold3 et Z Flip3 qui sont stockés. Selon The Elec, une majorité des smartphones que le constructeur ne peut vendre au public seraient issus de la série A. Les raisons exactes de la faiblesse des ventes de la série milieu de gamme de Samsung ne sont pas connues. Jusqu’à présent, la série A a été l’une des séries les plus vendues de Samsung.

Il est possible que les consommateurs choisissent de plus en plus un fabricant différent lorsqu’ils choisissent un smartphone de milieu de gamme. Il serait également concevable que les propriétaires de smartphones utilisent leurs appareils plus longtemps et achètent donc moins fréquemment de nouveaux appareils.