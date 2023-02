Le Chat Botté 2 toujours un succès au box-office malgré la sortie en streaming

Le Chat Botté : Le Dernier Vœu continue de fracasser le box-office. La suite de l’aventure individuelle du mythique Shrek personnage joué par Antonio Banderas est l’un des grands succès de ces derniers mois. Après avoir modifié et mis à jour son style d’animation et livré une histoire pleine d’action, de plaisir, d’émotion et même de drame, la franchise a été relancée par le chat héroïque et le succès continue, selon ScreenRant.





Bien qu’il soit déjà sorti en streaming, le film conserve une bonne place au box-office national, prenant la troisième place, même face à l’énorme vague de concurrence qui s’est produite ces derniers jours. Le chat botté 2 grimpera ce week-end de la cinquième à la troisième place, dépassé uniquement par la dernière version de Marvel Studios Ant-Man et la Guêpe : Quantumania, et l’omniprésent, Avatar : la voie de l’eau.

FILM VIDÉO DU JOUR

D’autres adversaires puissants que le film a réussi à battre étaient La dernière danse de Magic Mikequi a eu une grande ouverture le week-end dernier, et Frappez à la cabine. Le dernier projet de M. Night Shyamalan a réussi à surpasser La voie de l’eau lors de son premier week-end dans les salles avec la comédie sportive 80 pour Brady. C’est donc un exploit exceptionnel pour la suite animée de grimper les échelons dans ce contexte, qui comprend également la réédition de Titanesque.

Entre-temps, Ant-Man 3 semble voir les retombées de certaines des critiques, car il devrait rapporter un total de 225 millions de dollars, moins que ce qui était prévu avant sa sortie. Cependant, les chiffres du box-office seront toujours considérés comme un succès pour le threequel. À l’heure actuelle, le film est le deuxième projet du MCU à recevoir un score pourri sur Rotten Tomatoes.





Qu’est-ce que le Chat Potté : Le Dernier Vœu ?

Images universelles

Le chat botté 2 nous montre Puss à son plus vulnérable. Après avoir passé des années à risquer ses neuf vies dans des voyages aventureux, notre protagoniste se retrouve avec une seule vie et décide de commencer une mission impossible pour obtenir le dernier souhait qui pourrait restaurer les huit autres.

Puss sera rejoint par de vieilles connaissances comme Kitty Softpaws, de nouveaux amis comme Perrito et affrontera l’ennemi le plus terrifiant : la mort, sous la forme d’un redoutable loup féroce. Son aventure le conduira également à croiser Boucle d’or et sa famille d’ours, et le pas si petit Jack Horner.

Le Chat Botté : Le Dernier Vœu étoiles Antonio Banderas, Salma Hayek Pinault, Harvey Guillén, Florence Pugh, Olivia Colman, Ray Winstone, Samson Kayo et John Mulaney entre autres.