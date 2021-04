Manga à lire, si vous avez aimé Berserk

L’horreur et la fantaisie sombre sont quelque chose que nous aimons tous lire et, en ce qui concerne l’univers du manga, rien ne peut battre l’intensité de Berserk. Nous allons vous suggérer 4 Manga que vous devez lire si vous avez aimé Berserk.

Berserk est une série qui comprend des batailles épiques du monde des épées et de la sorcellerie. La course originale du Manga a eu lieu en 1989 avec un total de 40 volumes. L’histoire tourne autour de Guts, un garçon qui a tué son père adoptif pour se libérer. Avec le temps, Guts acquiert une formidable réputation auprès des gens.

Griffith, le chef du mercenaire «Band of the Hawk», s’approche de Guts pour rejoindre sa troupe à laquelle il nie. Finalement, Guts perd une bataille contre Griffith et est obligé de rejoindre le groupe. Au fil du temps, Guts peaufine ses compétences et vainc finalement Griffith, se libérant du mercenaire. Il passe ensuite à une campagne de formation en solo où il apprend que le groupe de Griffith est au bord de l’extinction.

Voici une liste à ne pas manquer pour tous ceux que vous avez aimé regarder Berserk!

Menace de mort

Light Yagami, lycéen de Tokyo, obtient un mystérieux cahier connu sous le nom de Death Note. Le livre peut tuer des personnes si l’utilisateur connaît l’apparence et le nom de la cible. Light commence sa série de meurtres contre des criminels de haut niveau au Japon, ciblant plus tard les criminels internationaux.

Avec l’entrée de Ryuk, l’ancien propriétaire du Death Note, Light apprend des faits plus amusants sur le livre. Ryuk, un Shinigami, explique comment il a laissé tomber le Death Note de son ennui dans le monde humain. La police d’Interpol engage un détective, L, pour résoudre le mystère du meurtre des criminels dévorés. Le manga est également disponible dans Viz Media.

Shingeki no Kyojin

Considéré comme l’un des mangas les plus sombres, Attack on Titan tourne autour des Titans et de leur attaque contre les Eldiens qui vivent sous les murs. Eren Yeager, le personnage principal, se réveille un jour et est témoin de l’attaque des Titans contre Wall Maria. En regardant sa mère se faire massacrer par un titan, Eren prend la résolution d’exterminer les Titans.

Les titans sont des créatures géantes dans le seul but d’assassiner des humains. Passant à autre chose, Eren se rend compte qu’il est doté du Titan fondateur, un Titan qui pourrait contrôler d’autres espèces du même genre. Trahi par ses amis et sa famille, Eren se rend vite compte que le monde se terminera par la cupidité humaine, sinon par les Titans.

Alchimiste en métal complet

Émus par le concept d’Alchimie, les frères Elric commettent le tabou de la transmutation humaine. En essayant de ramener leur mère décédée à la vie, Edward et Alphonse Elric perdent des parties considérables de leur corps. Roy Mustang, un alchimiste de la flamme, invite le frère Elric à rejoindre le club d’alchimie de l’État.

Attaqués par Scar, un Ishvalan, les frères se rendent compte qu’il existe un moyen de restaurer leur corps. Pour restaurer leurs parties de corps perdues, Elric et Alphonse mènent de nombreuses batailles contre l’homoncule. Sur leur chemin pour retrouver leur corps à la normale. Winry Rockbell est une amie d’enfance qui a soutenu qui a perdu ses parents dans la guerre d’Ishvalan.

Parasyte

C’est l’histoire d’un jeune lycéen, Shinichi Izumi, qui est attaqué par un parasite ressemblant à un ver considéré comme un extraterrestre. Shinichi empêche d’une manière ou d’une autre le parasite d’entrer dans le corps par son nez, mais le parasite entre par son bras droit.

Bien qu’ils aient tous deux des intellects séparés, Shinichi et le parasite travaillent ensemble pour garder les autres parasites hors de portée de son cerveau. C’est une série de thriller d’horreur et de science-fiction qui traite de l’humanité et de la relation entre les humains et les autres créatures.

Emballer

Voici nos meilleurs choix pour Manga que vous devez lire si vous avez aimé Berserk. Le genre Seinen est l’un des plus préférés des lecteurs de nos jours. Horreur, batailles épiques, sorcellerie, Dark Fantasy et science-fiction sont quelques-unes des meilleures options si vous aimez lire des mangas de temps en temps.