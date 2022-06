Doctor Strange 2 Writer révèle une scène de guêpe supprimée

Dans Doctor Strange dans le multivers de la folie, Illuminati occupe le devant de la scène à un moment crucial du film qui laisse le public émerveillé. Sur Terre-838, ce groupe de défenseurs comprenait plusieurs noms surprenants qui constituaient le petit carrousel de camées de fan-service du film. Bien sûr, le plus discuté était Reed Richards de John Krasinski, une apparition qui a apaisé les fans qui se sont portés garants pour que l’acteur joue le rôle. Outre Krasinski, le film mettait en vedette Patrick Stewart reprenant son rôle du professeur X de X Men et Anson Mount en tant que Black Bolt de Inhumains, deux apparitions inattendues qui ouvrent plusieurs possibilités d’histoires croisées se déroulant dans le MCU.

Mais depuis que le film a été réduit à 2 heures et 6 minutes, plusieurs autres scènes ont été supprimées ou n’ont même jamais dépassé le stade du brouillon. Michael Waldron, le scénariste du film, a récemment révélé que les Illuminati auraient pu être différents dans les versions précédentes qu’il avait préparées. Multivers de la folie.

Dans le commentaire du film joint à sa sortie numérique (via La Directe), Waldron a fait la lumière sur la façon dont il souhaitait inclure Wasp dans une version d’Illuminati. Waldron a dit que l’idée lui est venue du film Extraterrestres et que Wasp était destiné à subir le même sort que les membres Illuminati du film. Il a révélé,

Je pense que j’ai regardé Aliens et je pensais juste à la façon dont ces Marines se font massacrer, et, oui, j’étais content que ça marche. Je pense qu’à l’origine, la Guêpe était dans une version des Illuminati, et la Guêpe s’est rétrécie et a volé à Wanda, et [Wanda] vient de taper dans ses mains et vient d’écraser la guêpe dans le premier brouillon.

Les Illuminati rencontrent un destin désastreux dans la version finale du film, où Wanda les assassine tous brutalement, Black Bolt faisant face au pire de sa colère. Black Mount a été victime de ses pouvoirs et est mort sans combat. Si Wasp avait réussi dans le film, ce serait elle qui aurait fait la coupe pour la pire mort, dans laquelle Wanda aurait humilié les pouvoirs les plus importants de Wasp.

Tuer Illuminati était la plus grande étape du film

Les gens étaient ravis de voir les Illuminati se rassembler à l’écran dans Multivers de la folie. Mais leur meurtre a été un choc pour eux à peine dix minutes plus tard. Pendant une minute, la révélation des Illuminati a été une allumette pour les histoires croisées multiverselles qui pourraient devenir une réalité dans les phases futures du MCU. En une fraction de seconde, Raimi a décidé de faire exploser ces espoirs.

Apparemment, ce n’était pas choquant uniquement pour les fans. Dans le commentaire, le producteur Ritchie Palmer se souvient avoir lu le premier brouillon et avoir vu les plans de Waldron pour Illuminati dans le film. Waldron a déclaré que l’idée n’était qu’un succès et un essai pour lui plus tôt et que c’était juste un swing qu’il avait décidé de prendre.

Waldron: J’essayais juste désespérément de terminer la première ébauche du scénario en août 2020. Je n’avais pas vraiment de seconde moitié du deuxième acte et je n’avais aucune idée de l’endroit où j’allais. Et j’ai juste pensé : ‘Eh bien, pourquoi ne pas faire un swing et déposer les Illuminati là-dedans ?

Réagissant aux déclarations de Waldron, Palmer a cité,

Palmer : Et swing tu l’as fait. Ces bandes dessinées de Jonathan Hickman Illuminati étaient parmi les plus grandes bandes dessinées jamais écrites, je pense que ces bandes dessinées New Avengers de l’ère Secret Wars. Mais, Michael, je me souviens d’avoir lu votre première ébauche des trucs Illuminati et d’avoir juste apporté l’incrédulité, en disant: ‘Elle tue tous les Illuminati?’ Il lui a fait tuer tous les Illuminati. Nous ne pourrons jamais faire cela. Attendez, on peut faire ça ? J’aimerais que nous puissions faire cela.

Doctor Strange dans le multivers de la folie a réussi à apaiser les fans avec ces camées ; cependant, la réponse à cela a été source de division car les fans s’attendaient à en voir beaucoup plus. À un moment donné, Waldron et Palmer étaient tous deux sceptiques quant à la réponse qu’ils obtiendraient de Raimi sur le parcours prévu pour les Illuminati, mais il s’avère qu’ils lui ont immédiatement donné le feu vert. Palmier a dit,

J’avais tellement peur que quelqu’un nous dise que nous allions trop loin, et personne ne l’a jamais fait. Sam, tu nous a toujours aidés à y aller. Kevin nous a toujours encouragés à aller plus loin. Nos autres patrons, Louis D’Esposio, Victoria Alonso, tout le monde nous a soutenus à chaque étape pour faire avancer ce film.

Wasp ne l’a peut-être pas fait dans le film, mais Illuminati existe maintenant dans le multivers, et il pourrait y avoir un moment où le groupe entrera dans la chronologie principale du MCU. Il est difficile de dire ce qu’il adviendra du groupe dans la franchise, mais ils ont tous un rôle important à jouer dans les bandes dessinées. Et qui sait, Wasp fait la coupe dans une autre version de groupe.