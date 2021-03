Bowen Yang de SNL explique pourquoi la publication sur les réseaux sociaux n’arrêtera pas la haine anti-asiatique

Dans son premier nouvel épisode depuis fin février, «Saturday Night Live» a abordé la récente flambée de violence anti-asiatique à travers les États-Unis dans un segment dirigé par l’acteur Bowen Yang qui devient maintenant viral.

Pendant l’épisode, animé par Maya Rudolph avec l’invité musical Jack Harlow, Yang, 30 ans, s’est arrêté au bureau «Weekend Update» pour partager des ressources sur la façon dont les gens peuvent aider face à la vague d’attaques contre les Américains d’origine asiatique, en particulier les adultes plus âgés.

Pour commencer, le co-présentateur de «Weekend Update», Colin Jost, a présenté Yang comme «membre de la distribution asiatique» de la série d’esquisses, incitant Yang à demander: «Attendez, est-ce mon titre officiel?»

Bowen Yang et Colin Jost lors de la « Mise à jour du week-end » le 27 mars 2021. Will Heath / NBC

«C’est comme ça que tu m’as dit de te présenter!» Répondit Jost.

« Ouais, je t’ai préparé un … », plaisanta Yang. « Ça fait du bien. »

Yang, le premier membre de la distribution américaine d’origine asiatique de « SNL », a ensuite expliqué que « les choses pour les Asiatiques dans ce pays sont sombres depuis deux semaines, et toutes les semaines avant cela depuis toujours. »

En rapport

Il a ensuite partagé certains messages qu’il avait trouvés sur les réseaux sociaux « avec des actions que tout le monde peut entreprendre pour aider ». Les exemples ironiques de Yang comprenaient «six façons de vérifier vos amis AAPI et de leur dire qu’ils sont si chauds» et «d’amplifier ces voix asiatiques qui veulent plus de Paneras dans le nord de Brooklyn».

Interrogé par Jost si ces ressources sont réellement utiles à tous les Asiatiques, Yang a répondu: «Peut-être? Je ne sais pas, Colin.

« Que puis-je dire pour aider à quel point les choses sont incroyablement mauvaises? » il a continué. «Si la personnalité de quelqu’un est de frapper une grand-mère asiatique, ce n’est pas un dialogue. J’ai une grand-mère asiatique, tu veux la frapper. Il n’y a pas de terrain d’entente, maman.

Yang a ajouté que même si c’est formidable de voir ses amis faire un don et essayer d’aider, ils peuvent faire plus.

«Pourquoi me dites-vous que vous avez bien incliné votre manucure? Faites-moi savoir quand vous vous mettrez à genoux et frottez ses pieds pendant qu’elle regarde votre téléphone. Faites-en plus.

« Tu as raison, je devrais faire ça, » répondit Jost.

« Ouais, tu devrais en particulier, » répondit Yang.

« Je ne suis qu’un comédien », a ajouté plus tard Yang. « Je n’ai pas les réponses, mais je ne les cherche pas seulement en ligne. Je regarde autour de moi. »

Il a ensuite raconté l’histoire de Xiao Zhen Xie, la grand-mère de San Francisco, 75 ans, qui a combattu son agresseur et a reçu près d’un million de dollars via GoFundMe, qu’elle envisage de faire don à la communauté asiatique américaine. «C’est là que nous en sommes en tant qu’Asiatiques. Maintenant, venez nous rencontrer là-bas », a souligné Yang.

Il a terminé le segment sur une note pleine d’espoir, partageant une acclamation en mandarin qui signifie «faire le plein».

«Je ne sais pas ce qui est utile à dire à tout le monde, mais c’est ce que je me dis», a-t-il déclaré. «Faites le plein. Faire plus. C’est l’année du bœuf de métal, ce qui signifie essentiellement une voiture. Alors tout le monde, montez, attachez votre ceinture! Il n’y a pas de pauses pipi! Nous roulons à l’aube, mamies!

Le segment a reçu des éloges sur les médias sociaux et a déjà des centaines de milliers de vues en ligne.

Daniel Dae Kim, qui a été franc sur la montée des incidents haineux anti-asiatiques, appelant à l’unité raciale, a tweeté le clip de Yang l’écriture, «Merci, Bowen Yang et @SNL. Oui, nous faisons le plein! »

Comédienne Jenny Yang ajouté sur Twitter, « Je dormirai sur un matelas d’ananas pour Bowen Yang. »

«Bowen Yang est une légende», tweeté l’écrivain Akilah Hughes.

Bowen Yang est une légende. – Akilah Hughes (@AkilahObviously) 28 mars 2021

Les incidents haineux anti-asiatiques ont augmenté pendant la pandémie. Entre mars 2020 et février 2021, près de 3800 incidents racistes anti-asiatiques ont été signalés à Stop AAPI Hate.

Olivia Munn, Sandra Oh et Joanna Gaines font partie des nombreuses célébrités qui ont attiré l’attention sur le sentiment anti-asiatique aux États-Unis à la suite de la fusillade au spa d’Atlanta plus tôt ce mois-ci, qui a fait huit morts, dont six femmes asiatiques.

En rapport: