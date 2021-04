The Last of Us 2: une fin alternative révélée qui aurait donné plus d’espoir

Le dernier d’entre nous 2 a été discuté plus vivement que presque n’importe quel autre jeu l’année dernière. Surtout, une certaine torsion de l’intrigue au début de l’histoire a causé de l’inconfort et de la frustration parmi les fans. Mais la fin a également été un sujet de conversation entre les joueurs. Le jeu aurait pu se terminer différemment, comme le révèle maintenant Naughty Dog.

Directeur de jeu Neil Druckmann et auteur TLOU Halley Gross en a découvert un dans le podcast Script Apart fin alternative de « The Last of Us 2 » et pourquoi Le départ de Joel n’est pas si héroïque pourrait se terminer comme de nombreux fans le voulaient.

The Last of Us 2: Pourquoi Joel a-t-il dû finir comme ça?

Joel était le protagoniste du premier Le dernier d’entre nous et a été pris dans le cœur des vétérans de TLOU en tant que personnage principal. C’était d’autant plus choquant pour les joueurs de la deuxième partie de voir mourir leur bien-aimé Joel. Mais sa mort n’a pas eu lieu dans une bataille épique contre des zombies ou en tant que héros se sacrifiant dans une armure brillante, mais beaucoup plus sans gloire et cruel. Mais pourquoi?

Il n’y avait pas d’alternative à cette scène, juste la réalité brutale. © 45secondes.fr

La réponse: Les développeurs expliquent brièvement qu’une sortie aussi héroïque n’aurait pas été adaptée à l’histoire, à l’ambiance ou au monde de jeu de la série. Cela n’aurait pas été assez honnête et en même temps n’aurait pas évoqué les sentiments désespérés de colère, de haine et de soif de vengeance qui étaient nécessaires pour la poursuite de l’expérience de jeu.

«Il ne peut pas tomber dans un feu de gloire parce que ce n’est pas ce genre d’histoire. Notre histoire est plus terre à terre dans une réalité brutale. […] Je ne voulais pas qu’il soit Iron Man qui claque des doigts et sauve le monde. […] Je sais que beaucoup de gens voulaient une fin comme celle-ci et je comprends pourquoi ils le voulaient. J’ai également trouvé que des histoires comme celle-ci sont très satisfaisantes, mais ce n’est pas ce que nous voulions ni où j’ai vu la franchise. « Neil Druckmann dans le podcast Script Apart

The Last of Us 2 aurait dû se terminer alternativement avec cette séquence

Il en a aussi un Alternative pour la finale de TLOU2 existe qui n’a finalement pas été mis en pratique.

Comment se termine The Last of Us 2? Après qu’Ellie soit revenue à la ferme après sa campagne de vengeance plus ou moins ratée contre Abby, elle trouve la propriété abandonnée. Au lieu d’entrer dans une vie avec Dina et bébé JJ, Ellie, clairement identifiée, parcourt la maison et se retrouve dans son ancienne chambre avec la guitare de Joel, incapable de jouer les cordes avec ses doigts manquants.

Avec ce moment « The Last of Us 2 » se termine. © VOUS / Naughty Dog

En rentrant à la maison, il aurait dû y avoir une autre séquence de film finale. Cependant, cette scène a été supprimée. C’était censé montrer à Ellie comment elle trouve un jouet chez Baby JJ et a mis son sac à dos avant qu’elle ne quitte définitivement la ferme.

Que vouliez-vous montrer avec cette fin? Il s’agit d’un Version qui donne de l’espoir de la fin originale. Parce qu’ici vous auriez clairement montré qu’Ellie n’a pas abandonné Dina et peut-être la chercher.

Pourquoi la scène a-t-elle été supprimée? Apparemment, ce geste était ce que les développeurs recherchaient trop clair. Ils voulaient offrir aux joueurs beaucoup plus de liberté d’interprétation et ont donc décidé de la fin actuelle.

Après notre playthrough, nous avons perçu le fait qu’il y a beaucoup de place pour l’interprétation après la fin du jeu, car l’espace vide est rempli de désespoir. Dans un article nous avons donc expliqué pourquoi nous trouvons la fin de « The Last of Us 2 » à la fois justement et dangereuse:

Donc ça va avec The Last of Us

Comment auriez-vous trouvé une telle séquence finale? Aurait-elle rendu plus facile pour vous de dire au revoir à Ellie, Dina and Co. pour le moment? Après tout, il y a de l’espoir que l’histoire sera bientôt avec un Le dernier d’entre nous 3 pour lequel Neil Druckmann a déjà des idées et des plans initiaux. Une série HBO est également disponible Le dernier d’entre nous chez qui ont déjà le leur acteur principal a trouvé.