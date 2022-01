Ricky Gervais intervient dans le débat sur la question de savoir si le bureau britannique ou américain est meilleur

L’année dernière, il est apparu sur Le bureau en profondeur podcast où il a répondu aux affirmations selon lesquelles l’homologue américain était « plus grand et meilleur ».

Il a déclaré: « Je me souviens qu’une fois, après la syndication, quelqu’un sur Twitter m’a envoyé un tweet qui disait: » La version américaine de Le bureau est tellement plus grand et meilleur que le vôtre. Qu’est-ce que cela te fait ressentir?’ Et j’ai répondu: ‘F *** ing riche.’ «