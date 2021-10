Le vrai loup de Wall Street Jordan Belfort révèle le plus d’argent gagné en une journée

Le loup IRL de Wall Street Jordan Belfort a révélé ses plus gros gains quotidiens. Vous pouvez le voir dire à un fan combien c’était ici :

Jordan Belfort s’est tourné vers TikTok et a répondu aux questions brûlantes de certains fans, l’une étant « quel a été le plus d’argent que vous avez gagné en une journée ? »

Répondant depuis ce qui ressemble à un bateau (ou un super yacht), Jordan, 59 ans, a déclaré : « Le plus d’argent jamais gagné en une journée ? 22 millions de dollars l’ont fait en 10 secondes, mais c’était planifié méticuleusement à l’avance. »

En réponse à lui, une personne a écrit : « L’homme a gagné plus d’argent en 10 secondes que toute ma lignée n’en gagnera au cours des 10 prochaines années.

Dans une autre vidéo, Belfort a répondu à quelqu’un qui lui a demandé quel était le plus d’argent qu’il ait jamais dépensé lors d’une fête.

Jordan a déclaré à ses abonnés: « Le plus que j’ai jamais dépensé lors d’une fête? 2 millions de dollars en une nuit. C’était mon enterrement de vie de garçon, c’était fou 1991 – au Mirage.

« Plus des millions de plus à payer parce que nous avons détruit l’endroit, nous avons littéralement détruit l’endroit et des gens manquent encore à ce jour à cette fête. »