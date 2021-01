La série originale de Mobile Suit Gundam est maintenant en streaming sur Crunchyroll

On peut dire que l’une des plus grandes séries d’anime de tous les temps est enfin tombée sur l’un des plus grands services de streaming d’anime, Crunchyroll. L’original Combinaison mobile Gundam La série a enfin fait ses débuts sur le service de streaming. Célébrons les 42 épisodes classiques en écoutant le thème d’ouverture emblématique.

Universal Century 0079. Les colonies spatiales rebelles de la Principauté de Zeon lancent une guerre d’indépendance contre la Fédération de la Terre, utilisant des véhicules de combat humanoïdes appelés combinaisons mobiles pour submerger les Forces de la Fédération et conquérir la moitié de la surface de la Terre. Des mois plus tard, la Fédération a enfin développé ses propres prototypes de combinaisons mobiles dans une colonie spatiale éloignée. Mais lorsque la colonie subit une attaque surprise de Zeon, ces nouvelles armes tombent entre les mains d’un équipage hétéroclite de civils et de cadets. Le destin place un jeune nommé Amuro Ray aux commandes de la combinaison mobile blanche Gundam…

Vous pouvez diffuser à la fois les versions doublées et secondaires de Combinaison mobile Gundam maintenant sur Crunchyroll. Cependant, au moment d’écrire ces lignes, il ne semble pas que la bibliothèque soit mise à jour, vous pouvez donc cliquer ici pour le trouver.