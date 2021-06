Amour, les fans de Victor pensent savoir qui Victor choisit parmi Benji et Rahim

Victor choisit-il Benji ou Rahim ? Voici tout ce que nous savons sur ce cliffhanger, y compris ce que les acteurs ont dit.

Amour, Victor la saison 2 est enfin là et elle se termine par un cliffhanger impliquant Victor, Benji et un nouvel amour appelé Rahim.

Après être sorti à la fin de la première saison de Amour, Victor, la saison 2 voit Victor commencer une relation avec Benji et aimer sortir avec son premier petit ami. Cependant, la relation de Victor et Benji se heurte à de nombreux obstacles. La mère de Victor a du mal à accepter qu’il soit gay, Benji ne comprend pas les différences culturelles entre les deux et Rahim entre en scène.

La saison 2 se termine avec Victor choisissant entre Benji et Rahim et les fans pensent qu’un œuf de Pâques prouve exactement qui il choisit.

Avec qui Victor se retrouve-t-il Amour, Victor?

Love, Victor saison 3 : Victor choisit-il Benji ou Rahim ? Image : Hulu

Dans le dernier épisode de Amour, Victor saison 2, Benji a mis fin aux choses avec Victor. En conséquence, Victor décide d’emmener Rahim au mariage du père de Mia en tant qu’ami. Cependant, au cours de la soirée, Rahim embrasse Victor et révèle qu’il a des sentiments pour lui. Benji se présente également pour dire à Victor qu’il veut revenir avec lui mais s’en va après avoir vu Victor danser avec Rahim.

Victor dit alors à Felix ce qui s’est passé et qu’il ne sait pas avec qui il devrait être. Felix conseille alors à Victor d’imaginer avec qui il envisage de passer le reste de sa vie et Victor dit qu’il sait qui choisir. Nous voyons ensuite Victor courir du mariage pour sonner à la porte d’entrée de quelqu’un, mais la saison se termine avant que nous sachions qui c’est.

Cependant, les fans ont analysé en détail le réglage final et ils pensent que cela prouve que Victor choisit Benji. Un fan a tweeté : « L’entrée principale de la maison de Rahim est située sur le côté vers l’allée et la maison de Benji a une entrée principale donnant sur une rue. Donc, avec la voiture qui revient en arrière-plan, ce doit être la maison de Benji. »

Un autre fan a ajouté: « La porte de Rahim est verte, je pense. Alors peut-être que c’est la maison de Benji dans cette dernière scène? » Alors qu’un troisième a déclaré: « La porte de Rahim n’a pas de cloche tbh. Je reviens pour voir que c’est définitivement Benji. » Quelqu’un d’autre a souligné: « Victor a également couru et idk si vous vous en souvenez tous, mais ils ont couru 15 pâtés de maisons pour ce camion de crème glacée pendant le pique-nique du parc d’été. »

En d’autres termes, tous les signes pointent vers Benji pour le moment. Compte tenu de l’histoire de Victor avec Benji, il semble probable qu’il le choisirait, mais il avait définitivement une alchimie avec Rahim, et il est possible qu’il veuille commencer une nouvelle relation sans bagages. Serait-ce plutôt Rahim ? Ou pourrait-il d’abord rendre visite à l’un d’eux pour mettre officiellement fin aux choses avant de voir l’autre personne ?

Quant aux acteurs eux-mêmes, Michael Cimino (Victor) a déclaré à EW: « Je suis très déchiré. Une partie de moi espère que c’est Rahim parce que ce serait amusant d’explorer une nouvelle histoire d’amour pour Victor, mais aussi Benji et Victor est emblématique. » Pendant ce temps, George Sear (Benji) a déclaré : « Je veux qu’il soit heureux. Ce serait bien de voir Victor et Benji poursuivre cette relation. Je les soutiens. »

Étonnamment, Anthony Keyvan (Rahim) a déclaré: « J’espère que Benji est de l’autre côté de la porte pour être honnête. J’ai l’impression que Benji doit une petite explication. » Cependant, il a ajouté: « Je ne pense pas que ce soit la fin de l’histoire de Victor et Rahim. »

Dans l’état actuel des choses, le casting ne sait pas qui a été choisi et il semble que nous devrons attendre la saison 3 pour le savoir.

Êtes-vous l’équipe Benji ou l’équipe Rahim ?

