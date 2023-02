Après son annulation sur HBO Max : des séries similaires à Gossip Girl sur Netflix

NETFLIX

Le redémarrage de Gossip Girl a terminé sa deuxième saison sur HBO Max. Ce sont les fictions similaires dont vous pouvez profiter dans le catalogue Netflix.

© HBOMaxSérie similaire à Gossip Girl à regarder sur Netflix.

En 2007, une série pour adolescents est arrivée pour marquer un avant et un après : une fille bavarde. Depuis, l’histoire avec Blake Lively a rassemblé des millions de fans à travers le monde. c’était comme ça HBO Max a publié son redémarrage, qui a récemment été annulé après deux saisons. si tu veux encore voir fictions similairesce sont nos suggestions dans Netflix.

+ Série similaire à Gossip Girl sur Netflix

– Dynastie

Créé par Sallie Patrick, Josh Schwartz et Stéphanie Savage, Dynastie a cinq saisons Disponible sur Netflix. Et, sans aucun doute, il a de grands points communs avec une fille bavarde. A cette occasion, il se déroule dans la haute société d’Atlanta et ses protagonistes sont deux familles riches qui se battent pour le pouvoir, le prestige et l’amour.

-Bridgerton

Le grand attrait de une fille bavarde apparaît lorsque des commérages – qui proviennent de l’anonymat – font sensation dans un groupe de personnes. Cette même chose se produit dans Bridgerton, l’une des séries les plus regardées sur Netflix. Avec deux saisonsla production de Chris VanDusen expose huit frères qui cherchent l’amour et le bonheur dans la haute société londonienne.

– Élite

Etudiants d’instituts prestigieux ? Cela se produit non seulement dans une fille bavardemais aussi dans Élite, la production espagnole qui fait fureur sur Netflix. Créé par Carlos Montero et Dario Madrona, l’histoire commence lorsque trois jeunes d’une école publique reçoivent des bourses d’études dans un lycée privé. L’affrontement avec le reste des étudiants peut se terminer en tragédie. Il a six saisons.

-vous

L’un des grands protagonistes de la série originale de une fille bavarde C’était Penn Badgley. L’acteur est devenu une figure de Netflix grâce à vousqui lancera le 9 janvier son quatrième saison. Dans cette parcelle créée par Greg Berlanti et Sera Gambleun homme mystérieux devient dangereusement obsédé par les femmes, manipulant leur vie pour en faire partie.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?