« The Flash » présente un premier aperçu officiel de DC FanDome

L’arrivée de « The Flash » sur grand écran est en développement depuis des années. Après plusieurs pauses, restructurations et changement de réalisateurs et de scénaristes, on peut enfin voir des avancées dans ce film, qui arrivera au public fin 2022, préparant quelques surprises pour les fans du sprinter écarlate.

Le film réalisé par Andy Muschietti est enfin en production au Royaume-Uni, et selon son protagoniste Ezra Miller, il n’y a pas encore assez de matériel pour créer une bande-annonce complète. Cependant, cela n’a pas empêché l’équipe de Warner Bros de présenter un premier aperçu du film via DC FanDome.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Black Adam » révèle un premier aperçu de la bande sur DC FanDome

Muschetti réalise ce film à partir d’un scénario développé par Christina Hodson, responsable de « Birds of Prey » et du prochain film de HBO Max « Batgirl ». Miller reprend son rôle de Barry Allen / The Flash, avec Ben Affleck et Michael Keaton dans leurs versions respectives de Batman. Heureusement, ce ne seront pas les seuls personnages de l’univers DC que nous verrons dans le film.

Sasha Calle assumera le rôle de Supergirl, tandis que Kiersey Clemons reprendra le personnage d’Iris West. Ron Livingston incarnera le père de Barry, Henry Allen, tandis que Maribel Verdu incarnera Nora Allen, sa mère. Ian Loh sera le jeune Barry Allen et Saorise-Monica Jackson et Rudy Mancuso mettra en vedette des personnages jusque-là inconnus.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Regardez le tournage d’Aquaman et du royaume perdu

Christina Hodson a partagé lors d’une précédente conférence avec Comicbook.com sa fascination à travailler aux côtés de Muschietti, exprimant son admiration pour la façon dont il peut aborder les films d’horreur ou de genre tout en réalisant simultanément des productions au grand cœur. « Il peut donner à ces personnages une réelle profondeur émotionnelle. et c’est quelque chose que j’aimerais voir dans Flash »,

Muschietti a indiqué que The Flash sera un film avec beaucoup de drame humain dans son histoire. « Les sentiments et les émotions humains qui se manifestent dans le drame seront très amusants. Je ne peux pas promettre qu’il y aura des éléments d’horreur dedans, mais c’est une belle histoire humaine. » « The Flash » a une date de sortie prévue pour le 4 novembre 2022.