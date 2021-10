Black Adam Footage libère l’homme en noir à DC FanDome

Warner Bros. vient de sortir les premières images du film du réalisateur Jaume Collet-Serra Adam noir, avec Dwayne Johnson dans le rôle de notre anti-héros affrontant la Justice Society of America. Regarder le Dirty Harry de super-héros (que pouvez-vous attendre d’un super-héros emprisonné pendant 5 000 ans ?) dans quelques images d’une scène des premiers instants du film, que The Rock a tweeté après sa première au DC FanDome.

Mesdames et messieurs…

Profitez de votre premier regard EXCLUSIF MONDIAL⚡️ Il est impitoyable.

Il est imparable.

Il est la raison pour laquelle la hiérarchie du pouvoir dans l’UNIVERS DC est sur le point de changer. Il est #BLACKADAM L’homme en noir est arrivé…#DCFanDôme@SevenBucksProd@flynnpicturecopic.twitter.com/nv4oRmaLlq – Dwayne Johnson (@TheRock) 16 octobre 2021

Jaume Collet-Serra avait une vision pour The Rock en tant que Black Adam, en disant: « Vayant juste de faire une comédie d’aventure romantique où il est très léger, j’étais vraiment attiré par la version sombre de Dwayne. Fondamentalement, le transformer en Clint Eastwood dans un Western. J’étais comme, ‘Tu es comme le Dirty Harry de super-héros.’ Je n’ai pas eu à convaincre les gens que j’avais raison pour celui-ci de la même manière que je l’ai fait pour Jungle Cruise. C’est comme les choses que j’ai faites avec Liam [Neeson], cet anti-héros dur à cuire qui a du cœur. Le monde n’est pas noir et blanc. Le monde est dans des zones grises, vous avez donc besoin de ces personnes qui roulent dans cette zone grise. »

Adam noir met en vedette Dwayne Johnson en tant que personnage principal. Black Adam tire ses capacités des dieux égyptiens. Les autres acteurs du projet incluent Aldis Hodge (Souterrain, l’homme invisible) comme Hawkman, Noah Centineo (A tous les garçons que j’aimais avant, Charlie’s Angels) comme Atom Smasher, Quintessa Swindell (Bibelots, Euphorie) comme Cyclone, Sarah Shahi (The L Word, Sex/Life) comme Adrianna Tomaz, et Pierce Brosnan (il d’or, maman Mia !) en tant que Docteur Fate. Uli Latukefu (Jeune Rocher), Marwan Kenzari (La vieille garde, Aladin) Mohammed Amer (Ramy), James Cusati-Moyer (Fils prodigue), Bodhi Sabongui (Légendes de demain) ont également été choisis dans des rôles actuellement inconnus. Hodge, Centineo, Swindell et Brosnan sont tous des membres de la Justice Society of America.

Adam noir enveloppé à la fin du mois de juillet, et pour célébrer le travail acharné effectué par l’équipage, un Dwayne Johnson ému a montré son appréciation et l’a partagé sur Instagram avec la légende, « Honoré et fier de dire que c’est une enveloppe officielle sur BLACK ADAMI savait beaucoup Il y a des années, l’opportunité pour moi de faire BLACK ADAM serait un ÉVÉNEMENT UNE FOIS DANS UNE CARRIÈRE. Ce fut mon véritable honneur d’être aux côtés de plus de 1 000 équipes brillantes et affamées de cinéastes et de conteurs pour apporter l’antihéros connu sous le nom de BLACK. ADAM à la vie. Cela a été un pour les âges et facilement le travail le plus dur et le travail le plus dur mentalement et physiquement de toute ma carrière. Ça vaut le coup. Chaque seconde. Je vous aime tous. Merci à tous. Et je vous verrai sur la route . Maintenant, va t’amuser avec ces 10 000 € ???????? La hiérarchie du pouvoir dans l’UNIVERS DC est en train de changer. Black Adam#themaninblack »

Il a également partagé un clip de lui et de sa fille regardant la promo Black Adam dans une adorable vidéo. La légende de la publication Instagram de Dwayne Johnson se lit comme suit : « Je vais prendre ‘cool’ ???????????? Petit-déjeuner avec Black Adam. Elle est devenue assez obsédée par l’homme en noir et contrairement à Maui de Moana, Tia pense en fait que Black Adam et Daddy ne font qu’un. Cependant, elle craque toujours pour @prideofgypsies Aquaman. «

Le film devrait sortir le 29 juillet 2022. Le Adam noir les images ont fait leurs débuts au DC FanDome.

