Le tueur de puzzle et le masque emblématique Saw Pig sont de retour dans les derniers clips en spirale

Les aventures de l’intrépide Chief Banks de Samuel L.Jackson se poursuivent dans ce troisième clip du prochain Vu retombées, Spirale: du livre de Saw. Attirant Jackson dans ce qui ne peut être qu’un jeu néfaste avec un résultat violent, Jackson inspecte une variété d’objets suspects et effrayants, y compris le masque de cochon emblématique dès le début. Vu film, avant de se retrouver dans une situation très précaire en effet. Vous pouvez voir le clip directement de Bloody Disgusting dans le tweet ci-dessous.

Final #Spirale: Extrait du clip Book of Saw: Le masque de cochon emblématique de @Vu Fait une apparition! @SamuelLJackson@darren_bousman CONTINUER À JOUER >>> pic.twitter.com/jGhOL15pyx – Sanglant dégoûtant (@BDisgusting) 29 avril 2021

Spiral: From the Book of Saw suit Chris Rock dans le rôle du détective Ezekiel « Zeke » Banks, qui, tout en travaillant dans l’ombre de Marcus Banks, joué par Samuel L. Jackson, se retrouve sur les traces d’un cerveau sadique. Libérant une forme de justice tordue, Banks et son partenaire recrue, le détective William Schenk joué par Max Minghella, prennent en charge une enquête macabre sur des meurtres qui rappellent étrangement le passé horrible de la ville. Inconsciemment piégé dans un mystère de plus en plus profond, Zeke se retrouve au centre du jeu morbide du tueur.

Le film est réalisé par Darren Lynn Bousman, qui est surtout connu pour son travail à la tête de plusieurs épisodes du très populaire Vu la franchise. Écrit par Josh Stolberg et Peter Goldfinger, Spiral met également en vedette Max Minghella dans le rôle du détective William Schenk, Marisol Nichols dans le rôle du capitaine Angie Garza et Zoie Palmer dans le rôle de Kara Boswick aux côtés de Chris Rock et Samuel L. Jackson.

La relation père / fils entre Jackson et Rock constitue le centre de la Spirale histoire, avec la philosophie du tueur qui, tout comme Jigsaw avant eux, est conçue pour enseigner à leurs victimes une leçon précieuse. « Le personnage de Chris Rock est confronté à des bagages dont moi et beaucoup d’autres nous retrouverons », a déclaré le cinéaste. « Moreso dans une relation avec père et fils, avec Samuel L. Jackson qui joue son père. Nous entrons définitivement dans des trucs comme ça. Et nous entrons définitivement dans les philosophies. Je pense aux choses que j’aime dans la franchise Saw en général, c’est le philosophies de ce que fait le tueur. Si vous revenez en arrière et regardez ce que fait Jigsaw, c’est une philosophie. Il essaie d’apprendre aux gens à apprécier leur vie. «

Alors que le film est en effet une entité distincte pour Vu à certains égards, Bousman a assuré aux fans de la populaire série d’horreur qu’elle continuerait l’héritage de la franchise tout en conservant sa propre identité. « L’ADN du film vient de l’univers de Saw, sans aucun doute, mais c’est sa propre chose », a déclaré Bousman à propos de son approche du projet. « J’adore le monde et le scénario que Josh [Stolberg], Pete [Goldfinger], et Chris Rock a créé ici. Cela semble familier, mais c’est complètement unique et différent de ce qui l’a précédé.

Une façon dont Spirale: du livre de Saw envisage de se distancer quelque peu de la série précédente en s’inspirant du film de tueur en série du réalisateur David Fincher, Se7en. Quelque chose que lui et la star Chris Rock estimaient être la bonne direction pour le spin-off. « Chris est venu avec un concept de thriller. Il a présenté cette idée très élaborée et dense », a déclaré le cinéaste. « Nous voulions qu’il ressemble beaucoup plus à Seven. Mais il a tellement de liens avec le mythe de Saw. »

Spirale: du livre de Saw devrait être publié aux États-Unis le 21 mai 2021 par Lionsgate, après avoir été retardé par rapport à sa date de sortie initiale du 15 mai 2020, en raison de la situation mondiale actuelle.

