Soleil Moon Frye partage la bande originale de ses ados et l’influence de la musique dans son documentaire, Kid 90 – Spotify

Crédit photo: Amanda Demme

Soleil Moon Frye est devenu un nom familier en jouant dans l’émission de télévision des années 1980 Punky Brewster. Maintenant, l’actrice est à nouveau sur nos écrans, revisitant son adolescence dans le documentaire Enfant 90.

Le film raconte l’adolescence de Soleil à l’aide de séquences inédites et met en vedette un certain nombre de stars hollywoodiennes familières, comme Leonardo DiCaprio, Robin Thicke, et Mark-Paul Gosselaar, à l’adolescence. Soleil produit Enfant 90 en utilisant sa collection personnelle d’enregistrements vidéo de la décennie. Le documentaire s’inspire également fortement de la musique de l’époque, créant une sorte de capsule temporelle audio.

Soleil a organisé un playlist exclusive pour Spotify de chansons qui représentent la bande originale de sa vie dans les années 90. Pour mémoire s’est entretenu avec l’actrice pour en savoir plus sur la signification de ses choix de chansons et l’expérience de la création de son documentaire.

Nous capturons et documentons maintenant tout sur les réseaux sociaux, mais les années 90 étaient un monde très différent. Qu’est-ce qui vous a poussé à filmer et documenter votre vie comme vous l’avez fait pour Enfant 90?

J’ai l’impression qu’il y a toujours eu ce journaliste en moi depuis le temps où j’étais vraiment jeune. À cinq ans, j’ai commencé à écrire dans des journaux intimes. À l’âge de 12 ans, j’avais un enregistreur audio. Au cours de mes années préadolescentes, j’ai commencé à transporter une caméra vidéo partout où j’allais.

Adolescente, j’avais tellement de questions. J’étais sur ce chemin de découverte de soi et je traversais les épreuves et les tribulations de la croissance. La caméra devenait presque comme un dispositif de sécurité, un dispositif de protection entre moi et les autres, où tant que je mettais ma douleur ou mes insécurités à travers l’objectif de regarder le monde, je pouvais le transformer en art.

Comment la playlist reflète-t-elle votre expérience à cette époque?

La playlist montre où j’étais et les chansons que j’entendais. À New York, par exemple, il y avait tellement de hip-hop et de reggae. Nous écoutions le hip-hop le plus incroyable et nous nous asseyions et rions, partagions des histoires et parlions de nos expériences. Nous étions si vivants à ce moment-là.



Et grandissant à Los Angeles, je me souviens Portishead et Rusé, une musique qui m’a fait traverser l’amour et toutes ces émotions d’adolescents. Liz Phair Je jouais encore et encore pour chacun de mes moments d’angoisse chez les adolescentes. Confiture de perles, trop. C’était la bande originale de ma vie à l’époque. Sinéad O’Connor sortir avec « Rien ne vaut 2 U. » Jeff Buckley. Il y avait tellement d’albums et d’artistes que j’ai joué encore et encore.

Nous avons remarqué que quelques succès des années 80 figuraient sur la playlist. Pourquoi avez-vous ajouté ces chansons?

C’était vraiment un défi de séparer les années 80 et 90 car il y a des chansons qui sont si définitives des années 90 même si elles sont sorties à la fin des années 80. L’un de mes favoris, que je devais mettre dans ma liste de lecture parce qu’il avait à voir avec chaque expérience amoureuse d’adolescent, est « Je t’entends presque soupirer » par Les pierres qui roulent. Je l’écouterais encore et encore. Un autre des albums les plus marquants des années 90 pour moi était Tom Petty‘s Les plus grands tubes. Je n’oublierai jamais de partir en tournée avec garçon Danny et maison de la douleur, et il mettait ce CD dedans, et nous l’écoutions encore et encore, alors sur ma liste de lecture, j’ai ajouté «Mary Jane’s Last Dance».

La playlist est définitivement un collage de beaucoup de moments. J’espère que les gens s’amuseront à s’y plonger.

En cours de création de la playlist, avez-vous redécouvert des chansons ou des artistes que vous aviez oubliés?

Certains de mes musiciens préférés sont tous revenus vers moi. Les gens et les groupes aiment Bruce Springsteen, Mojave 3, Mazzy Star, Une tribu appelée Quête. Et c’était tellement amusant de voir mes enfants découvrir la musique de cette époque aussi. Mes filles aiment Mazzy Star, elles aiment Portishead et Tricky et Notorious BIG-c’est tellement amusant.

Linda Perry et sa première nouvelle chanson en 15 ans, « La lettre, « Sont présentés dans Enfant 90. Comment a-t-elle fini par rejoindre le projet et collaborer avec vous?

Linda Perry m’a inspiré depuis les années 90–tu peux voir 4 Non Blondes est sur ma playlist. Perry a été une véritable muse pour moi tout au long de cette incroyable expérience. Elle a en fait vu une première coupe du documentaire et a dit: «Je veux vous donner votre propre bande originale», ce qui était un tel honneur. Vraiment, elle a composé la musique de ma vie et l’a fait à merveille. Ce fut une expérience incroyable de travailler ensemble. Elle a juste mis son cœur, son âme, sa douleur, son amour, juste tout dedans.

La chanson elle-même a été inspirée par une vraie lettre que je m’écrivais à l’âge de 15 ans. Dans celle-ci, je me suis demandé: «Qui êtes-vous? Avez-vous rendu votre vie digne? Avez-vous trouvé un endroit où appartenir? »

C’était profondément émouvant pour moi de redécouvrir la lettre parce que cela m’a fait regarder à l’intérieur et me demander si je rendais cet adolescent fier. Est-ce que je vivais la vie que j’attendais pour moi-même? Souvent, dans notre jeunesse, nous rêvons de tout ce que nous allons devenir et quelque part en cours de route, nous sommes pris dans la vie. Et parfois, nous nous éloignons de ces rêves. En lisant cette lettre et en entendant la chanson créée par Perry, on aurait dit que l’adolescent moi et l’adulte moi se retrouvaient à nouveau. C’était incroyable.

Comment la partition de Perry a-t-elle influencé le film?

Chaque chanson était tellement liée à l’émotion que je traversais à ce moment-là. Travailler avec elle a été une incroyable source d’inspiration. Je serais tellement ému par les chansons qu’elle m’a envoyées que je couperais des séquences de Enfant 90 pour s’adapter à la musique, ce qui est un tel cadeau.

Et enfin, pour tous les Punky Brewster fans là-bas, nous devons nous demander: y a-t-il une chanson sur votre liste de lecture qui parle de cette force intérieure ou de Punky Power pour vous?

Oh, mon Dieu, il y en a tellement! « Une, » U2? « Alléluia, ”Jeff Buckley? Chaque chanson parle de cette expérience et de cette période d’amour et de vie, de joie et d’amusement.

Revisitez les années 90 avec la liste de lecture de Soleil ci-dessous et regardez son nouveau documentaire sur Hulu.