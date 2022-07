La raison pour laquelle Brendan Fraser a été « sur la liste noire » d’Hollywood pendant des années

L’acteur Brendan Fraser était une idole hollywoodienne à la fin des années 90 et au début des années 2000, avec des films comme La momie et George de la jungle en tête du Box Office. Cependant, il a apparemment disparu des projecteurs et maintenant l’acteur en a révélé la raison.

L’homme de 53 ans a déclaré: « Sa main gauche se tend, attrape ma fesse et un de ses doigts me touche dans la souillure. Et il commence à le déplacer. Je me sentais mal.