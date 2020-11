Le télescope StarBlast II 4.5 d’Orion ne coûte que 179,99 € ce vendredi noir

L’Orion StarBlast II 4.5 est le télescope parfait pour obtenir des vues cristallines du ciel nocturne et, ce Black Friday, vous pouvez le prendre pour seulement 179,99 € – soit 10% de réduction sur le prix de détail habituel. La carte de la lune d’Orion 260, une carte incontournable pour les observateurs du ciel qui souhaitent explorer et trouver leur chemin autour de la surface de la lune.

Convient aux débutants et aux observateurs du ciel à la recherche d’un télescope facile à installer et à utiliser, l’Orion StarBlast II 4.5 est entièrement équipé, fournissant à l’astronome tout ce dont il a besoin pour une nuit d’observations enrichissante: une monture équatoriale, un trépied en aluminium robuste, deux Oculaires super Plossl (10 mm et 25 mm) et un EZ Finder II.

Avec son ouverture de 114 mm (4,5 pouces), l’Orion StarBlast II est un appareil polyvalent, offrant des vues haute définition de la surface lunaire accidentée, des planètes ainsi que des cibles brillantes du ciel profond telles que les galaxies et les nébuleuses. La nébuleuse d’Orion (Messier 42), les anneaux de Saturne et les superbes bandes atmosphériques de Jupiter et les lunes galiléennes sont nos favoris personnels, se démarquant avec une clarté époustouflante sans défauts optiques.

Pesant 20,72 livres. (9,4 kilogrammes), le télescope Orion StarBlast II 4.5 est portable, ce qui en fait l’instrument parfait à saisir et à emporter, facile à installer en quelques minutes de votre jardin ou après un voyage vers votre destination dans le ciel sombre.

Étant un appareil polyvalent, l’Orion StarBlast II 4.5 est parfait pour ceux qui souhaitent se plonger dans l’astrophotographie grâce au rapport focal du télescope de f / 4 – les observateurs du ciel peuvent profiter de la prise d’images époustouflantes de l’univers et, avec la monture équatoriale du télescope, ce télescope crée une configuration robuste capable de prendre en charge un appareil photo reflex numérique ou CCD sans basculer.

