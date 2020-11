Iggy Azalea était “énervé” à propos du Tweet de Playboi Carti

Elle a fustigé les trolls pour leurs commentaires négatifs sur les réseaux sociaux.

Un tweet énigmatique de Playboi Carti fait que Iggy Azalea se sent un peu mal. Les deux rappeurs se fréquenteraient depuis un certain temps et plus tôt cette année, ils ont accueilli un enfant ensemble, un petit garçon nommé Onyx. Le couple privé se parlait rarement, voire jamais, entre eux, mais lorsqu’ils ont décidé de se séparer, Iggy a confirmé les rumeurs selon lesquelles elle était une femme célibataire. Pourtant, elle s’est abstenue de dire le nom de Carti, donc c’était une surprise quand Iggy a retweeté son ex après qu’il ait écrit: “J’ai dit un peu tais-toi! Mon fils en pleurs.” Iggy lui a répondu: “Vraiment?” Elle a suivi avec des tweets disant qu’elle n’avait “aucun indice” et était “confuse comme putain”, mais il ne semble pas qu’Iggy ait eu tout ce dont elle avait besoin de sa poitrine. Les gens tweetaient ses commentaires grossiers et la rappeuse a appelé ses critiques. “Pourquoi je dois me connecter et voir mon nom traîné dans la boue sur un tweet de cul cryptique aléatoire, ça n’a rien à voir avec moi!” dit-elle. “Pour QUOI!? Je m’occupe de mes affaires. J’espère que votre Macaroni au fromage brûlera au four jeudi. Nuit!” Elle a ajouté: “Et oui, je suis énervée. Comme je devrais l’être. Comme tu le serais.” Pendant ce temps, Playboi Carti a taquiné la sortie de son album fantôme Whole Lotta Rouge.

