Le teaser des étoiles filantes de Peacock voit un jeune LeBron James démarrer une dynastie

Peacock a laissé tomber la bande-annonce pour Étoiles filantesun nouveau film racontant l’histoire d’origine de James Lebron. S’inspirant du livre de James et Les lumières du vendredi soir auteur Buzz Bissinger, le film raconte l’histoire vraie de James et de ses amis d’enfance devenant la meilleure équipe de basket-ball du lycée aux États-Unis, le début d’un voyage qui se terminera par plusieurs championnats NBA et même des médailles d’or olympiques. Le film sortira le 2 juin et vous pouvez en avoir un aperçu en regardant la bande-annonce ci-dessous.





Le nominé aux Emmy Chris Robinson (Beats, Cultivé) réalise le film sur un scénario de Frank E. Flowers (Métro de Manille) et Tony Rettenmaier (Space Jam : un nouvel héritage) & Juel Taylor (Credo III). Il est produit par James, la nominée aux Oscars Rachel Winter (Dallas Buyers Club), Spencer Beighley (Agitation), Maverick Carter (Space Jam : un nouvel héritage), Jamal Henderson (La boutique) et le nominé aux Oscars et Emmy Terence Winter (Boardwalk Empire). Étoiles filantes est produit par Gretel Twombly.

Marquis « Mookie » Cook joue un jeune LeBron James dans les années 1990. Co-vedette comme ses trois meilleurs amis sont Caleb McLaughlin (Choses étranges) comme Lil Dru, Avery S. Wills Jr. (fanfaronnade) comme Willie McGee et Khalil Everage (Cobra Kaï) sous le nom de Sian Cotton. L’équipage s’appelait les « Fab Four », inspirés des « Fab Five » de l’époque des Michigan Wolverines. Wood Harris (Credo) en tant qu’entraîneur Dru Joyce.





Shooting Stars raconte l’histoire d’un grand NBA

Dans le film, l’histoire reprend avec un entraîneur menaçant de séparer les « Fab Four », les garçons changent tous d’école pour jouer au basket universitaire dans la même équipe dans une école catholique à prédominance blanche. Alors que « la communauté prend cela comme une insulte », selon le synopsis, les garçons le surmontent avec leur dévouement les uns envers les autres, plus important que toute autre chose.

Pendant ce temps, leur nouvel entraîneur (Dermot Mulroney, Août: Comté d’Osage), un ancien entraîneur universitaire en quête de rachat, recrute dans le groupe l’ancien rival Romeo Travis (Sterling « Scoot » Henderson). Ils affronteront de grandes batailles sur et en dehors du terrain dans leur mission de devenir champions nationaux tout en redécouvrant que « ce qui compte le plus dans le jeu, ce sont les gens qui jouent à côté de vous ».

« Était-ce fou pour une équipe de basket-ball d’un lycée de faire le tour du pays ? James se souvient de cette période de sa vie dans la version livre de Étoiles filantes. « A l’époque, je pensais que c’était excitant d’aller dans des endroits que je n’aurais jamais pensé voir de ma vie quand j’étais un jeune garçon solitaire et effrayé. Maintenant, je pense que c’était excessif. »

Étoiles filantes tombera sur Peacock le 2 juin 2023.