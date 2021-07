La star de TikTok Anthony Barajas sous assistance respiratoire après avoir été abattue au cinéma

Rylee Goodrich a malheureusement été déclaré mort sur les lieux.

La star de TikTok, Anthony Barajas, est actuellement dans un état critique après avoir été tourné dans une salle de cinéma.

Lundi (26 juillet), Anthony Barajas, 19 ans, et son ami Rylee Goodrich, 18 ans, étaient à la projection de 21h35 de La purge pour toujours dans un cinéma de Corona, en Californie, lorsqu’un homme armé a ouvert le feu.

Après le film, le personnel les a trouvés blessés par balle et, malheureusement, Rylee est décédée sur les lieux. La police a confirmé qu’Anthony était sous assistance respiratoire dans un hôpital local.

« Ils ont reçu une balle dans la tête. Nous ne saurons pas combien de fois ni le point d’entrée exact de la ou des balles tant que le coroner n’aura pas effectué leurs autopsies et rédigé leurs rapports », a déclaré à CNN le caporal de police de Corona Tobias Kouroubacalis dans un e-mail.

LIRE LA SUITE: Wendy Williams fustigée pour un segment « irrespectueux » sur la mort de la star de TikTok, Swavy

Anthony Barajas sous assistance respiratoire après avoir été tourné au cinéma. Photo : @itsanthonymichael via Instagram

Le capitaine de police de Corona Paul Mercado a déclaré à CNN qu’on ne sait pas actuellement si le tournage a eu lieu pendant ou après le film. Il y avait moins de 10 personnes dans le théâtre à l’époque.

Mardi, la police a arrêté Joseph Jimenez, 20 ans, à son domicile d’El Cerrito. Une arme à feu et d’autres preuves liées à la scène du crime ont été trouvées à la suite d’une perquisition policière. « L’arme à feu correspondait au calibre de l’arme utilisée dans le meurtre », a confirmé la police dans un communiqué.

La police pense qu’il s’agissait d’une « attaque non provoquée » et Jimenez, qui avait acheté un billet de cinéma, ne connaissait pas les victimes ni n’avait eu de contact avec elles avant la fusillade. La police a également déclaré que des objets avaient été emportés, mais elle n’appelle pas le vol qualifié comme motif de la fusillade pour le moment.

Jimenez a été inculpé de meurtre, de tentative de meurtre et de vol, et est actuellement détenu sous caution de 2 millions de dollars. Il comparaîtra devant un juge pour mise en accusation dans les prochains jours.

Anthony est un joueur de football et grand sur TikTok. Au moment de la rédaction de cet article, Anthony compte près de 940 000 abonnés sur TikTok et près de 45 000 abonnés sur Instagram. Pendant ce temps, ABC7 rapporte que Rylee avait obtenu une bourse de l’Université du Grand Canyon pour son programme STEM et venait de lancer une entreprise de cils.

Une campagne GoFundMe a été mise en place par Julia Barajas pour couvrir les frais médicaux d’Anthony. Il existe également une page GoFundMe pour aider à couvrir les frais funéraires de Rylee.

